世界視線：特朗普為撤而撤　阿富汗亂局難平

美國跟塔利班組織於上月底達成停火協議，事後美國總統特朗普跟塔利班領袖通電話，聲稱跟對方進行了「良好的對話」，豈料言猶在耳，阿富汗局勢即出現反覆，首都喀布爾爆發槍擊事件，阿富汗行政首長出席活動時遭到武裝分子襲擊，造成超過二十人死亡，數十人受傷，懷疑是塔利班分子所為。

根據美國國務卿蓬佩奧的說法，美方全面撤出阿富汗，條件是塔利班組織停止在當地發動襲擊，同時切斷跟阿蓋德等恐怖組織的聯繫，喀布爾的恐襲，證明塔利班組織根本無心遵守協議。按理說，塔利班單方面撕毀協議，美軍應該暫緩撤軍計劃，然而事實卻似乎並非如此。國防部長埃斯珀表示，美方正「顯示誠意」並開始撤軍。

分析人士普遍擔心，特朗普為了競選連任造勢，將不惜一切代價從阿富汗撤軍，以結束這場拖拉近廿年的對外戰爭作為政績，哪怕塔利班捲土重來，推翻由美國一手扶植的喀布爾政府。特朗普日前的一番話，證明上述憂慮並非無的放矢，當被問及塔利班最終是否會奪取阿富汗政權時，特朗普的態度模棱兩可，既表示「應該不會」，但同時認為「也有可能」。他直指，美軍已在當地待了廿年，他們不能一直待在那裏，阿富汗人應想辦法保護自己。對於塔利班打臉，美國僅派戰機空襲塔利班據點，以表示一下「決不容忍」的態度。實踐已經證明，類似空襲行動，殺害平民的數目遠多於恐怖分子。

如果以為特朗普輕易被塔利班騙倒，無疑太小覷他的智慧。有美媒披露，情報部門一早向白宮通報，塔利班最終目的是重掌政權，跟美方和談，只是想顯示自己有能力趕跑侵略者，同時跟美國平起平坐，自抬身價。本來，特朗普跟塔利班各取所需，只要後者「配合」一點，等到特氏完成選舉工程再發難也不遲，如今幾乎當面反枱，實在太讓特朗普下不了台。值得注意的是，喀布爾政府在和談過程被棄之門外，他們或會抓緊囚禁中的數千名塔利班囚犯作為「籌碼」，決不肯輕易釋放，短期內阿富汗的局勢肯定不會平靜。