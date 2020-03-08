神州觀察：貴價物資坑百姓　弄虛作假齊斂財

武漢封城抗疫，民生物資緊缺，保障物價平穩有序供應亦成為重中之重。然而，一些負責物資配送的社區單位卻被揭發弄虛作假，應付檢查，質疑有人與無良商家串通一氣，逼民眾要綑綁消費貴價貨，乘機發國難財，能坑則坑，能騙則騙。

國務院副總理兼中央指導組組長孫春蘭近日帶隊往武漢市內多個社區視察，卻遭遇尷尬一幕。有社區物管為博表現，竟找人挨家挨戶假裝送菜送貨上門，看似盡心盡職，其實是在掩飾平時不作為；一些樓上住戶當窗高喊「假的，假的」，直斥物管在搞形式主義，自己吃的都是貴價菜，且被綑綁消費，譬如大米必須同醬油、廁紙等一起買；總之亂象太多，必須喊出來。

眾所周知，為有效防控疫情，武漢各住宅小區早已實行封閉管理，民眾需通過社區及物管以團購方式，向某些定點超市、企業統一採購、配送生活物資。照理說，各相關單位有責任、有義務做好協調合作事宜，切實保障物資供應渠道暢通、貨價穩定；湖北當局此前亦曾承諾過，有能力、有信心滿足民眾日常所需，那麼面對本次事件，各方又當如何解釋？

如今最大的疑惑就在於，涉事超市、社區、物業之間到底存在怎樣的「合作關係」？民眾無權自行購物，物業和社區既是受託人，其實也是責任方，卻為何買回來的盡是貴價物資？更要逼民眾綑綁式消費，或是遭缺斤短両、差別對待；又是多大的動力可以驅使他們，敢在國務院副總理這樣的大領導面前公然作假欺騙？為何待事件曝光後，當地政府便可火速登門解決訴求，之前卻任由事態發展？

再說物價騰貴問題，武漢市副市長徐洪蘭早前表示，因現時人工、物流等成本大增，導致推動當地菜價、肉價上漲，但別忘了造成今日局面的主要原因，卻是出在政府前期防疫不力上。如今全城百姓受封城拖累而無工開、無糧出，供樓、交稅等壓力都是眼見的事實，政府此時卻藉口多多，欲將責任轉嫁到民眾頭上，只會百上加斤，令民眾更加受罪，既無道理可言，又缺乏應有擔當。

更有民眾反映，武漢當局屢屢表示推出便民優惠措施，又是「十元蔬菜包」，又是十幾元一斤的豬肉，吹得跟非洲豬瘟已經結束似的，其實至今亦無多少人真正享受到。還有全國各地捐來的眾多免費救援物資，為何總沒有自己的份，是否又被哪位警嫂、巡邏隊員私下截留了？近日更有傳武漢市政府下令銷毀大量由外地捐贈的新鮮食物，以讓某些國營或大企業壟斷經營，實行官商勾結，共同斂財，疫區民眾只怕還得繼續捱辛苦。