正論：肺炎恐成風土病　疫戰不能掉輕心

昨日周末天氣和暖，郊區和公園又見人頭湧湧，商場食肆更見久違的人龍。市民在家避疫一段時間，人心思動，不安於室，紛紛走出來呼吸熱鬧的空氣。這是人之常情，但必須警惕的是，新冠肺炎疫情正在全球擴散，病毒未必會隨夏季來臨而消失，昨日更有鑽石公主號確診港人在日本病逝，可見現在還遠遠未到可以鬆懈的時候。

香港確診感染個案早已突破一百宗，昨日又有一名從湖北返港的港人病毒檢測呈陽性，加上一個印度旅行團群組回港後已有最少三人確診，被列為外地傳入個案，證明內地疫情即使已見回落，但外地傳入才是最大挑戰。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，近日市民防疫意識開始鬆懈，也有人不戴口罩上街，呼籲市民不能掉以輕心，應減少不必要外遊，尤其是疫情在歐美日韓等地肆虐，只要有一個外地傳入個案就能造成社區大感染，後果堪憂，顯然不是危言聳聽。

誠然，香港人個性愛熱鬧，靜極而動不足為奇；而公務員復工後，商業機構亦開始減少僱員在家工作的安排，加上康文署轄下設施即將重開，意味香港正逐漸回復正常生活。問題是，疫症在世界多處仍是方興未艾，鄰近的南韓甚至大爆發，香港幾乎每天都有確診個案，港人若不減少不必要外遊，稍一不慎隨時惹禍上身。更重要的是，新冠肺炎未必如沙士一樣，到了夏天便自動消失，若以為天氣回暖就能脫下口罩，恐怕過於樂觀。

本港傳染病專家和世衞組織都不約而同地指出，沒有證據顯示新冠病毒會在夏季消失，本港專家甚至預計病毒在夏季仍有廣泛傳播能力，最壞情況可能成為風土病，故必須繼續做足防控措施，千萬不要「望天打卦」。事實上，新冠肺炎雖然和沙士有一定程度的相似，但從熱帶國家如新加坡仍有不少確診個案觀之，新冠肺炎對環境的適應力更強，傳播力更廣，一旦市民不能堅持高度戒備，後果不堪設想。

一鼓作氣，再而衰，三而竭，這不僅是行軍作戰的道理，抗疫也是一樣。可惜，別說市民防疫意識已見鬆懈，最令人擔心的是冇靈魂政府防疫穿窿。繼被人踢爆深圳灣口岸檢疫人員敷衍塞責，任由跨境貨車司機利用免坐疫監漏洞接載內地乘客入境後，醫管局同樣被揭發翻查病人出入境紀錄的系統「掛一漏萬」，只能查閱持香港身份證者的出入境紀錄，持護照者不能查閱，置公院醫護人員於風險之中。事件經本報大字標題報道後，食衞局局長陳肇始終於知衰，昨日聲稱會研究擴大系統查閱範圍。踢一踢，動一動，廢官永遠後知後覺，永遠思慮不周，第四權比港府可靠得多，香港未至於淪為疫埠，真要嘆句命不該絕了。

說到底，天下之事，以為無足慮，則必有大可慮者。香港過去是個福地，但近年走背運，暴亂不斷，疫症不止，之所以淪落至此，人的因素第一。正是港府廢官無所作為，今天才會亂成一鍋粥，怕只怕廢官繼續麻痹大意，甚至自以為疫情受控，結果一個不留神，香港萬劫不復矣。