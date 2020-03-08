功夫茶：懲教口罩通街賣　斷橋處處太大嘥

杭州西湖斷橋背後有段淒美嘅故事，相傳許仙同白素貞就係喺度相會；查實香港地隨處都有斷橋，只可惜背後隱藏嘅，卻係一段段公帑倒落鹹水海嘅淒涼故事，真係一殼眼淚。

話說本報四年前率先揭發全港有多條閒置天橋以及「斷橋」，政府一直闊佬懶理，申訴專員公署日前發表報告，指全港有廿九條行車天橋路段或駁口閒置逾十年，最誇張嘅一處更閒置長達三十九年。據業界人士講，一條天橋建造費坐底超過一千萬元，清拆亦要成百粒，小數怕長計，廿九條閒置天橋，起碼浪費超過一億元公帑，家陣起埋佢唔係，拆咗佢又唔係，都咪話唔閉翳。

最離譜嘅係，家陣問題揭咗出嚟，廢官仲當冇件事，除咗個別斷橋重新展開接駁工程，又或者乾脆拆卸，騰空地方另作發展，其餘唔係計劃申請撥款，就係研究復研究，玩吓手再閒置「十年又十年」。之前有高官發牙痕，話要喺香港發展所謂「大橋遊」，結果又係無米粥，計功夫茶話齋，「大橋遊」唔掂，大可考慮發展「斷橋遊」，遊客順手玩埋笨豬跳，有得諗㗎！

如果話港府規劃不當，搞到市民得橋無所用係大嘥，港府監管不力，搞到市民有罩冇得用，就直頭係不該。由懲教署生產嘅CSI口罩，原意係提供畀有需要嘅政府部門，用家除咗公務員，仲包括公立醫院醫護，以至社福機構同學生，結果呢批口罩卻賣通街，唔單止藥房同網上有售，甚至乎屯門公園大媽都人口一罩，唔使問阿貴，梗係有內鬼偷公家口罩出嚟圖利，申訴專員公署日前宣布主動出擊進行調查。冇錯嘞，家陣新冠肺炎肆虐，老弱傷殘搵個口罩都難，醫護又話存貨只夠一個月用，班友出賣嘅唔止係口罩，更加係自己嘅人格，係全體公務員隊伍嘅誠信同聲譽，甚至係全港七百萬人嘅福祉。

申訴專員徹查事件，盡快揪出兇手，大家舉腳贊成，之但係正如立法會議員話齋，如果懲教署同物流署嘅程序無問題，公署淨係調查呢兩個部門，最終可能得個吉；而懲教署工會亦第一時間澄清，署方分發口罩跟足指引，至於個別政府部門之後點處理，佢哋無從干涉。無他嘅，一粒老鼠屎，攪壞一鍋粥，一日搵唔到少數敗類，十八萬公務員都會畀人戴有色眼鏡當賊辦。際此暴、疫二潮夾擊敏感時刻，加上今年又係立法會選舉年，公務員隊伍士氣跌到冰點，就算原本中立，分分鐘都會連同家屬票投敵營，到時堡壘分分鐘從內部被攻破。

咪話功夫茶唔提醒你班廢官，與其一門心思硬推敗家填海工程，不如諗吓點拆呢個政治炸彈，否則盞淪為失選票、失士氣嘅「雙失政府」嘅咋！