按現時趨勢，新冠肺炎疫情的發展，會是中國經濟與歐美日韓等國此消彼長，若美國金融危機浮面的話，資金會避險逃出美國，包括中國在海外的資金，便會進入中國和人民幣資產市場。而香港作為A股的二級市場、人民幣最大的離岸中心和中國資金的海外財富管理中心，必然會受惠。

要發揮香港的優勢並保證受惠，香港需要作制度的保障。對資本來說，甚麼人權民主自由並不重要，重要的是政治和社會的穩定，體制不變，從而使資金的政治和經濟風險減少。此所以國際離岸金融中心，如開曼群島、英屬處女群島，以至瑞士、盧森堡等，都強調政治與制度的穩定，香港一直以來的優勢也在於此。

可是，去年的反修例暴動，目標正在於打破香港的政治與制度穩定，從根基處攻擊香港的國際離岸金融中心功能。尤其是港獨反共反中的暴動旨在顛覆香港政治穩定和推翻現有制度，單這幾個月的動亂已使香港資金外流，聲譽和國際的信任度大減。在疫後，面對着以內地資金為主的資金流入，港獨與反共反中暴動正是最大的破壞力量。香港經濟負增長，本地消費低迷，均構成不了對金融中心的衝擊，但若動亂再起，這個資金流入的大好機會便會失去，低迷的經濟不能借此改善，更會進一步傷害香港的發展，遺害深遠。

因此，從香港本身的總體利益以及發展的機會而言，疫後首要是鎮壓任何企圖再起的暴動。

政府要有對策，一是勸導和協助司法系統盡快把積壓的有關案件處理，依法判刑，藉此向暴民及其背後策動者示警。二是情報主導，把暴動的主力和支持者依法逮捕，還可集中追緝、搜捕去年涉案的暴民。三是警隊嚴陣以待，對付任何可能再起的暴動，武器設備要提升，特別是需要引進電槍，善用霰彈槍和水炮車，把對付暴動的重心由驅散轉為拘捕，一如近月在新警務處處長上任後的作為。近月警隊的戰術有所改變，效果顯著，也因拘捕人數眾多，令暴民缺少人手。四是對所謂公民記者──實質上是暴民同夥，同樣應依法拘捕，正如警務處處長投訴港台節目，對不良的媒體主動出擊，不讓他們用媒體之名來煽動暴動。

這些措施，實際是明眼人都知道應該做，做了之後可有效抑制動亂，以往只是政府投降，警隊高層執法不力。在疫後政象轉變，應可恢復香港的政治穩定，恢復國際對香港制度的信心，並趁美國自顧不暇之時來修補香港的創傷。