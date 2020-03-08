在「一國兩制、港人治港、高度自治」設計下，面對這場規模空前、破壞力巨大的暴亂，朝廷手中有兩項於國法和香港《基本法》有據的平亂利器，一是軍隊平亂，二是將裏通外國的黑手、叛國分子以危害國家安全緝拿歸案，由內地司法機關審理。

第一項利器，是在香江府衙無能力無辦法以自身警力止暴制亂情況下，北京可以採取的行動，這也是中央對香港的責任。過去九個多月，暴亂的瘋狂和香江府衙的無能曾經「迫使」朝廷不得不考慮使用此項利器，但不知何故，朝廷又臨陣退縮。之後，朝廷一再向香江府衙施壓，嚴責止暴制亂，警隊又換了一哥，對暴亂打擊力度加大，拘捕了七千多參與暴亂的嫌犯，搗毀了多處軍火兇器窩點。一時間，平暴聲勢大升，止暴「初見成效」，朝廷似乎對香江府衙以自身能力止暴制亂有了信心，覺得用不着解放軍動手也。

然而，誰都知道，香港的現實狀況是，要能真正平亂必須除惡務盡，而除惡務盡不是香港警隊抓多少暴亂分子可以解決的；何況「警察抓人，司法放人」已成常態。「一哥」日前對堅決打擊暴亂分子的錚錚之言也只對警察執法起作用、對震懾那些魚毛小蝦起作用，對暴亂黑手、大奸大惡是不起作用的。在香江府衙、司法領域都有他們的保護傘，在檢控和判刑方面，他們都有可能受到保護，能不檢控就不檢控，能不判刑就不判刑，能夠輕判就輕判，這樣的「捉放曹」港人見之多矣。對此，那些大大小小、肥肥瘦瘦的落水狗們也是充滿信心的。這場暴亂雖對香港法治造成極大破壞，但他們是不會「身受其害」的，他們有保護傘、有自己人，怕甚麼？他們一方面享受着以破壞法治從而達到不可告人的政治目的的快感，一方面享受着法治被保護傘玩弄的好處，怎能不「人生更精彩」呢？

明乎此，就知道朝廷手中的第二項利器絕不可不用，暴亂黑手、大奸大惡不管在港有沒有成為落水狗，既已觸犯了國安法，就要被繩之以法，對香港平暴、長治久安所必須也。