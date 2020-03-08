反對派去年趁黑暴之亂奪取區議會控制權後，又密謀攻陷今年九月的立法會選舉，以徹底癱瘓港府施政，實現終極奪權大計。為此，他們無所不用其極，除了短時間內成立大量「工會」以增加選民基數，牟取功能組別議席，有人更在黃媒節目中大放厥詞，要求食肆東主公開政治表態，如支持建制派候選人，便會被視為「藍店」。很明顯，相關言行已涉嫌違反選舉條例，並有刑事恐嚇之嫌，在這種白色恐怖下，怎可能有公平選舉？

事實上，反對派為了達到政治目的，從來都是不擇手段，打砸破壞、堵路縱火、暴力私了、淋油燒人等等，沒有最恐怖，只有更恐怖，跟他們講「公平選舉」，無異於與虎謀皮。反而建制派應該認真反思，及早綢繆，以免重蹈區議會選舉覆轍。一直以來，建制派就像一盤散沙，不僅各懷鬼胎，而且軟弱怕事，往往在關鍵時刻臨陣退縮，以致被動捱打。尤其是這場黑色暴亂中，建制派的整體表現實在令人失望，除了少數人能夠挺身而出，大多數躲得無影無蹤。在接下來的立法會選舉中，如果建制派不能吸取教訓，重整旗鼓，共同禦敵，形勢依然很難樂觀。

不妨想像一下，若連立法會控制權也落入反對派手中，港府如何維持有效管治？日後若再選出一位「黃絲」特首，一國兩制又如何維持下去？別以為這是危言聳聽，反對派的奪權路線圖正是如此設計，而整體形勢顯然對其愈來愈有利，距離其目標愈來愈接近。當年英國人以主權換治權的圖謀無法實現，沒想到兜兜轉轉，香港治權最終恐怕還是落入西方代理人手上，如果鄧小平泉下有知，將作何感想？歸根究柢，關鍵還是要看中央的態度。中央擁有特首實質任命權，只要堅持原則，守住底線，必要時不惜一拍兩散，反對派即使成功奪權，也無所施其計，即使「攬炒」搞死香港，也不會影響到內地。