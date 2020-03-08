新冠肺炎席捲全球，亞、歐、美洲都沒有淨土，本港的確診宗數亦在不斷上升。世人都密切關注疫情的發展，並對各地防疫工作及公共衞生政策等做出評價，迄今為止，香港的總體表現評價不算差，不是我們做得好，只是因為有更輕視疫症的國家及地區。不過，香港人表現卻與十七年前的沙士大不同了。

對抗疫症，絕不只是醫護人員的工作，今次疫症波及面廣，影響性大，當局根據世界衞生組織與內地防疫要求提出的隔離十四天指引，更造成不少社會紛爭，結果，本來寄望同心抗疫的局面沒看到，反而香港人的自私自利卻暴露無遺。

近日，國際學術界部分人士對世界衞生組織早前命名新冠肺炎為「COVID-19」似不收貨，包括本港學者在內的部分學者提出命名應包含SARS的字眼，以聯繫十七年前的一場疫症。此議讓人神傷，重提沙士，港人傷痛之餘，其實更應慚愧。當年沙士襲港，專業的醫護為港人作出不少犧牲；如今卻見不少醫護囿於政治紛爭，疫難當前還搞工運、搞針對，癱瘓醫院服務亦在所不惜。

十七年前港府撤離及隔離了淘大花園E座的住戶，很多沙士確診者的家屬亦需隔離，但當年社會各界對染疫者普遍以包容、悲憫及同情的態度對之；今天呢？染疫者就如古代被鎖進孤島的病患一般，不但被歧視，還會被網上起底，連家人、朋友在哪裏工作、有哪些連繫都一一被人公審，香港社會的尖酸刻薄表露無遺。

誰不想檢疫中心最好不在本區，居住的大廈最好不要有染疫人士，甚至人人可享家居工作，只是，若整個社會都以這樣態度抗疫，還叫「同心、關愛」嗎？今次疫症的致死率不像沙士那麼高，卻有高傳染力、隱密患者等特徵，其影響已超越一個世紀的疫症，上一次的同樣威脅是一九一八年的西班牙流感才能比。危難如此，香港人醒醒吧。