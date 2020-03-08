侮辱人即是侮辱自己，只有理不直、氣不壯的人，才須口出惡言為自己壯膽。由是觀之，深水埗區議員李文浩幾近照抄二戰前後辱華經典語句「華人與狗不得內進」，改少少為「藍絲與狗不得內進」貼在自己辦事處門外，便非常符合他的修養和身份了。

此所以，大家大可一笑置之，不必動氣。然而，黃絲最讓人看不起的豈止口出惡言而已，當記者上門問李文浩為何要張貼「藍絲與狗不得內進」的告示，是否歧視或拒絕為政見不同的市民服務，他即搬出諸多藉口狡辯，死撐「藍絲」非指人而是指「物品」，如有人將藍絲聯想為人則不關他的事云云。

敢做不敢認，還要用白癡藉口搪塞，將其他人也當成白癡，這是黃絲最令人看不起之處。事實上，自黑暴爆發以來，敢做不敢認就是暴徒和黃絲的標誌，每有縱火、掟汽油彈、裝修、私了……他們永遠說成是警察幹的，是警察假扮的，錯的永遠是別人，不是自己。所謂五大訴求，第一大訴求就是特赦被捕暴徒，犯了法又不敢面對法律後果，同樣是敢做不敢認罷了。

如此窩囊，無非為了逃避責任。君不見，罷工黑醫護一邊支人工、一邊不做事，卻要求醫管局不能秋後算帳，甚至連曠工扣薪也不可以，聲大夾惡，輸打贏要，令人嘆為觀止。至於漢奸黎等人因涉嫌觸犯刑事條例被落鑊，又是一貫的敢做不敢認，動輒說成是政治打壓，同樣將別人當成白癡。

當然了，「藍絲與狗」事件最耐人尋味之處，不是黃絲區議員說甚麼，而是平機會的反應。該會第一時間跳出來指有關告示不涉歧視，同早前有警員不幸確診新冠肺炎，被黃絲網民改歌嘲諷的反應如出一轍，即使有立法會議員擬代警員提告，指改歌或涉《殘疾歧視條例》，平機會也是第一時間跳出來否認。香港之所以亂成一鍋粥，暴民愚民太多還是其次，最重要是政府內部無間道實在太多。