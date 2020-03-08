如果你的父親年輕時體魄強健，攀山涉水如履平地，如今年屆九十，在路上摔了一跤，卻連自己爬起來的能力也沒有。你是兒子，會否責怪父親不中用呢？

當然不會，除非你是個白癡，就連最基本的橫向比較能力也沒有。正常人不會怪責老父，是因為懂得跟同年紀的人作比較，很多人到了九十歲，恐怕連行動也有困難，父親尚能走路已屬難得，跌倒後要人扶起來是正常的。你不可能只以縱向角度，將九十歲的父親跟三十歲時作比較，而去批評他。

可惜，近年香港人看社會問題很多時都像個白癡，就連基本的評論角度也不懂拿捏。九七年回歸後，因樓市泡沫爆破，經濟有約五年時間陷入困境，不少人批評特區政府無能。其實，那只是反映出批評者見地不正。任何過度炒賣的市場都不可能不爆破，爆破後必然導致重傷，只要橫向跟日本比較，道理就會明白。日本在上世紀九十年代初樓市「炒爆」、經濟重創後，迷失至今三十年，而當日香港能在數年後復甦，已屬難得。

到第二、三任特首期間，香港經濟增長都不復殖民地時期亮麗，很多人歸咎於特區管治班子不如港英年代英明神武。但只要橫向一比，就知道上世紀七十至九十年代，亞洲四小龍的經濟是同時猛漲，到廿一世紀，大家都轉入平穩期，盛筵不再，不見得香港特別落後於人。

近期，香港的很多煩惱都是因為不少人頭腦閉塞，不懂運用橫向思維而招致的。去年的反修例運動，有人將香港警察講得像是窮兇極惡，但試跟同期各地處理示威的方式作比較，就明白香港警察可能已像是文弱書生。早前，人們又批評京港政府處理新冠肺炎疫情一塌糊塗，如今試跟各國一比，就知道在矮仔之中，我們可能已算是高佬了。