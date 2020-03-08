「勾結外國勢力，收錢毀滅香港」，唔講都真係唔知，原來自上月底叛國禍港嘅漢奸黎被落鑊後，連同日前嘅兩場示威，喺短短八日內，已有十八場抗議叛國禍港第一漢奸黎智英嘅行動。漪歟盛哉，如此高興，咁就難怪香檳都話賣斷市，小鳳姐唱「齊鼓掌」唱到聲嘶力竭，差點以為自己肺炎中招添！

做得漢奸，預咗冇好結果。老朽那一輩人，最信因果關係，所謂「善有善報，惡有惡報」是也。嗱！佛教《無量壽經》都話：「善惡報應，禍福相承，身自當之，無誰代者。善人行善，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦入苦，從冥入冥」；呢幾句話充滿哲理，講到明一人做事一人當，自己作孽自己受。福與禍，是善與福的報應，自作自受，無人可以替代。

善人行善，是從快樂步入快樂，從光明走向光明；惡人行惡，是從痛苦步入痛苦，從黑暗走向黑暗。呢個亦都係因果關係，種瓜得瓜，種豆得豆，道理一字咁淺。做漢奸就必定被釘在歷史恥辱柱上，唔通會出現喺人民英雄紀念碑上咩！對於勇於做洋奴漢奸、為美國而戰嘅黎智英，日前有示威團體及市民在將軍澳壹淫媒大樓抗議後，即場大派狗餅，炮轟其「豬狗不如」！事實上，這是委屈了豬狗，豬狗幾時會勾結外國勢力，仲連自己基因都要改造？連自己祖宗都唔認？所以話，應該話大漢奸狗屎豬糞不如，如此庶幾近之！亦還豬狗一個清白。

前輩武俠小說名家梁羽生曾感慨歷史往往很複雜，佢話，有啲人從壞變好，有啲人從好變壞，甚至有時「蓋棺」也難「論定」。這是讀史及思考歷史的趣味魅力；「滄冥有眼又無眼，歷史無情亦有情」，即使「蓋棺」之時未必能「定論」，但總有一天，有情或無情的歷史終會作出公正的判決。老朽但知做漢奸，生前抬不起頭，死後只能像秦檜，千年之後永遠下跪！