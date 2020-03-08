美國與阿富汗塔利班在卡塔爾首都多哈簽署和平協議，尋求結束持續近廿年、耗費過萬億美元的阿富汗戰爭，美方形容協議為實現和平踏出重要一步，總統特朗普歡迎協議，亦強調很快會與塔利班領導人會面，駐紮阿富汗的外國軍隊有望在十四個月內全部撤走。不過，美國提醒塔利班要履行承諾，切斷與阿蓋德的聯繫，不再讓國家成為恐怖分子的庇護所。若未能執行協議，美國就會重返阿富汗，但近日境內又再發生死亡恐襲，和約備受挑戰。

美國採取懷柔手段處理今次與塔利班部隊的長期戰爭，是看透了這場戰事不可能全面殲滅阿富汗境內的游擊隊伍，倒不如好好鋪下台階喊和平解決，但和平協議落實的成果標準，就由美國衡量，怎樣才算是塔利班與阿蓋德等恐怖組織割席？話事權在美國，若發現塔利班行徑不對，美軍又會重回阿富汗。姑且不談這個還未發生的危機，美國與塔利班領導層共商協議，盼拖住塔利班不再搞恐怖襲擊，以保證美國及盟國軍隊的安全。

協議的另一個重要任務，是美國要拉攏阿富汗現政府與塔利班組成新的領導層管治國家，美國雖然只是第三者或者是公證人，但美國最大的渴求，就是組成的新政府能和平處理好阿富汗國內大小事務，從政治上去影響阿富汗新政府，達到親美的效果。情況就等同撤兵伊拉克一樣，留下的政府就是美國的附庸，惟當時境內不同部隊看不過政府附和美國，遂與恐怖組織搞恐襲。

還有一個後着是美軍策略上的需要，現時駐阿富汗的萬多名美軍，進退也是雞肋，既不能全面控制國內所有勢力，亦無法支援中東各地美軍，在伊朗背後搞不出花樣，即阿富汗失掉了在中東戰區的貢獻，從當地撤軍，轉派到中東其他地區的發展及阻嚇力還能增強。為了在阿富汗留下影響力，阻止塔利班壯大，又能調動駐軍，那又何妨跟塔利班簽訂和平協議。