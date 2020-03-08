最近，香港電台又再起風波。一向以諷刺政府和建制派為主要題材的《頭條新聞》，變本加厲新增「驚方訊息」的環節，根據網絡謠言作為題材藍本，以誣衊和偏頗的手法恣意抹黑警方，扮演警察的演員在垃圾桶跳出來，當中含意不言而喻。香港電台立場偏頗，低級趣味當幽默，官方電台淪為反對派的喉舌，相當一部分的主持人長期以編輯自主之名，濫用大氣電波發表個人政治立場。加上審計署批評香港電台效益低下，節目成本高收視低，所謂欣賞指數都是自欺欺人的把戲。

香港電台積重難返，屢勸不改，變本加厲。其中一集諷刺警方濫用和囤積防疫物資，事實上警方所獲分配的口罩與其他政府部門相比屬較低水平。另外一集引用多宗被判斷沒有可疑的自殺案件，在沒有證據下影射警方沒有認真調查，與黑暴世界中「被自殺」的謠言不謀而合。如果這些自殺案都是如此的不簡單，難道死者的家屬會默不作聲嗎？香港社會撕裂至此，在抗疫最困難的時刻，再加後真相時代的紛亂，香港電台不但沒有澄清事實，反而跟風帶領謠言風向，這種低級幽默又有多少人笑得出呢？

如果香港電台是一間私營的電台，如此擁抱低效低質、立場偏頗的節目製作，也會令觀眾流失，並且早已關門大吉，但由於港台是納稅人找數，製作人沒有收視率和廣告收益的壓力，加上公務員的鐵飯碗制度，不但有人不思進取，還有一些公器私用，在弱勢政府下儼如一個獨立王國。然而，香港電台絕對不是一個普通的電台，它是一個政府部門，這當然有政府的指引，但當你看看《香港電台約章》，就會發覺《約章》根本是個黑色笑話。《約章》訂明其公共目的及使命，是增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況的認識；以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感。

我們當然不會期望香港電台只是報喜不報憂，但事實上每逢十•一、回歸的大日子，港台製作的節目總是極盡冷嘲熱諷之能事。而作為政府公營電台，總不應該將社會說成只有問題而沒有丁點兒進步，這不但不客觀，亦無助建立國民身份認同感。而且，一旦提到港台問題，就會有人拿新聞自由來做擋箭牌。但就算香港是新聞自由指數最高的地區之一，不同立場傳媒百花齊放，加上新媒體的興起，言論可謂無禁區，港台在新聞時事節目方面，實無獨特超然之處，反之政府原有發放政策訊息的目標又做不到，每年卻花費公帑逾十億元，值得嗎？

筆者也相信很多人都曾希望香港電台能自我修正，但現實是正當一方面有人堅持打着新聞自由編輯自主的幌子打擊政府，另一方面則有人要求港台能達成政府的功能，在香港如此極端的政治氣氛下，港台注定對左中右群眾都不討好。既然港台的特殊社會功能已經「被結束」，那倒不如結束港台，將省下來的十億元，以項目資助方式，推動本地的製作公司，針對特定的社會和推廣需要，製作有本地特色的文化、體育、科普教育、音樂和娛樂節目，說不定能令香港的文創產業再創高峰。