神州觀察：防疫遇上樓脆脆　災禍連連百姓悲

人固有一死，或死於新冠肺炎，或死於「樓脆脆」。內地近年天災人禍不絕，不是旱澇失收，就是疫病橫行；不是塌樓塌橋，就是天坑地陷；不是化工廠爆炸，就是礦難頻頻。民生之多艱已然無暇哀嘆，盛世中國夢正在被無盡的災難逐個擊碎。

福建泉州一間用作隔離新冠肺炎密切接觸者的酒店日前突然倒塌，整個過程只有兩秒鐘，如同電光火石一般。據指樓內被困人員逾七十人，目前已救出四十多人，當中至少十人確認死亡，相關救援工作仍在進行當中，相信死傷人數還會增加。

有人說，以這樣的倒塌速度，如同是在實施定點爆破，可見「樓脆脆」之名非其莫屬。那麼問題來了，這樣的高危建築設施怎就被當地政府選中作疫情隔離點了？至少從目前披露的訊息來看，涉事酒店存在違規改建、施工等問題；原本每層寬闊的大廳結構，卻被以磚頭水泥砌牆，分隔成客房，以致超過了原本的承重極限，並不時出現窗玻璃遭擠壓爆裂墮下，期間有無人監管？之後又是如何通過有關部門規劃審批的？

接下來還有酒店消防驗收、申請獲發營業執照等諸多環節，各部門又是怎樣進行把關，都令人不無疑惑。此外，該酒店運營時間雖不長，卻已因經營管理不善而被列入企業經營異常名單，及遭有關部門行政處罰兩次；只是每次皆輕罰三千元了事，顯然又落入了「以罰代管」的窠臼。說到底，諸多的行政失職問題累積在一起，才是導致瞬間塌樓的真正原因。

說句誅心之言，在某些執政者眼中，是否覺得普羅大眾死於疫病和死於塌樓沒甚麼分別？否則又怎會隨意選中一間危樓？又怎會在疫情氾濫之際仍然胡亂行政，在發現疫情最初刻意隱瞞誤導？正如有輿論指出，當局應對本次疫情的手法與處理非洲豬瘟疫情根本如出一轍，這樣說可曾冤枉了他們？可問題是，拋開經濟損失不談，非洲豬瘟再怎麼氾濫失控，至多也就是死多些豬而已，而新冠肺炎奪去的卻是一條條鮮活人命，實在折騰不起。除非將人命視若草芥，那又另當別論。

現實就是，這樣的炎涼心態普遍存在於他們當中，人命從來都只是數字概念，故而眾多劣迹斑斑的化工廠皆能逃過監管，充滿安全隱患的礦場照樣可以運作；「豆腐渣」工程遍地開花，地鐵基建說塌就塌，走着走着，人就沒了。黑心食品、藥品賣通街，假疫苗、過期針劑不分老幼，以致剛從三聚氰胺毒奶粉劫難中走出來的孩子，又墮進了假保健品的坑中；沒被新冠肺炎奪命，卻被危樓壓死了，何其不幸！美麗中國災厄處處，說好的幸福感、安全感在哪裏？