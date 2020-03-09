世界視線：政治凌駕專業　抗疫哪能不敗

新冠肺炎在全球持續擴散，其中伊朗成為疫情最嚴重的國家之一，當地的染病死亡率不但名列前茅，而且似乎懂得挑選感染對象，多名國會議員及高官相繼中招，包括最高精神領袖哈梅內伊的前顧問、外長扎里夫的顧問等，至今該國最少有六位高層死於新冠肺炎。

惡疫當前，為政者防堵不力，坐失防疫先機，難辭其咎，這時候最方便就手莫過於把矛頭對外。歐洲不少國家的右翼勢力在疫情下乘勢而起，反全球化之餘，更掀起一股歧視亞裔以至華人的逆流。至於德黑蘭當局，自然是將疫情失控的責任，一股腦兒推給死敵美國，除了指摘華府對伊朗實施制裁，令防疫物資無法送抵當地，革命衞隊司令薩拉米更聲稱新冠肺炎可能是一場「生物武器進攻的結果」，首先影響中國和伊朗，然後是其他地區，不點名指控美國在背後搗鬼。

的而且確，高官及政要享有比普通百姓更好的醫療保障，但正因如此，不少高官的防疫意識可能更低，現實是，各地的平民百姓上街戴口罩已成為「標配」，市面甚至出現瘋搶口罩的亂象，但最高領導人或許是為了表現「親民」，硬是不肯戴上，美國總統特朗普、英國首相約翰遜乃至日本首相安倍晉三，莫不如此。

病毒不長眼睛，也不會分賢愚貴賤，美國說客組織「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）月初在華盛頓舉行會議，與會者超過一萬八千人，結果有兩名出席者確診，令人擔憂同場的副總統彭斯和國務卿蓬佩奧也可能中招，這難道也是外國敵對勢力的「陰謀詭計」？

說到底，防疫決策應以科學及專業判斷為準繩，絕不能像特朗普那樣，為自己的政治利益服務，特氏將新冠肺炎形容為民主黨人和假新聞媒體炮製的「騙局」，跟德黑蘭當局的「生化武器論」，只是五十步笑百步。停泊在三藩市對開海域的至尊公主號郵輪上有多人染疫，特氏卻因為不想美國的確診數字上升而不讓他們上岸，更是政治凌駕專業的極致。特氏所作所為皆為連任，但如果疫情引發傷亡慘重，則一切可以休矣。