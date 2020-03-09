功夫茶：反骨港台無料到　佔人便宜太羞家

日前通訊局突然公布，撤銷商營電視台必須播放「反骨仔」香港電台節目嘅規定，消息一出，民間掌聲雷動，有啲甚至指政府一年揼成十億個大洋，養隻惡狗日日狂吠自己，有冇搞錯？咁嘅廢噏電台，趁政府預算案十五年來首見赤字，好應該一腳送佛送到西，執埋佢，收番廣播道塊靚地攞嚟拍賣，都唔知幾和味！

嗱！尋日有議員出席電視論壇，就十分認同政府決定，更反問「如果港台真係咁有收視率，人哋邊會要求取消」？咁又係，一年狂燒公帑十億大元，仲好意思扮「絲蘿非獨生，願託喬木」？阿哥，自己欣賞指數又低殘，商營電視台被迫每周播放二至三個小時呢啲濕滯節目，都真係幾「難為了家嫂」！依家可以一腳踹開啲低級趣味節目，放多兩、三個廣告，忽然財來有方，難免有「但使主人能醉客，不知何處是他鄉」之快慰！

講來講去，港台自己唔爭氣，又要扮大支嘢！人哋無辜辜做咗「喬木」咁耐，託到依家先甩身你條「絲蘿」，喂，多謝都冇句，港台工會仲廢噏商營電視台因為播放佢哋節目方可豁免「頻譜費」，依家唔播就應繳納頻譜使用費！如此恩將仇報，眼見人家「樽中酒不空」，自己大花筒，十億個大洋就係製作啲自以為「嬉笑怒罵」嘅垃圾節目，使凸咗就伸大手板、厚着臉皮向政府申請「加碼」，郁啲又話政府作此安排係打壓新聞自由、妨礙製作電視節目自由！功夫茶心諗，果然「世上多少罪惡假自由之名而行」！佔咗人家便宜咁耐，仲反轉豬肚，你哋究竟識唔識個「醜」字點寫㗎？

港台近年有自己嘅無線電視頻道，仲有數碼廣播，講真，覆蓋率比其他商營電視台不遑多讓，你條「絲蘿」仲好意思繼續伏喺「喬木」身上係咁狂啜奶水？難怪畀人批評你哋「唔努力」，好多節目「無營養」，也就難怪經常收到投訴，尤其《頭條新聞》嘅「驚方訊息」，一再抹黑警方，渲染仇警資訊，居心叵測。

香港電台作為公營廣播機構，狂燒公帑卻從不履行公家電台宣傳政府政策應有職責，反而「食碗面反碗底」，一味同政府對着幹！政府若然一味扮鴕鳥埋首沙堆，不將港台角色重新定位，養惡犬亂吠鬧自己，甚至養佢咬自家「祠堂」，笨實成咁，豈不貽笑天下？唔好忘記，去年區議會選舉建制派已經輸趴街，嚟緊九月立法會選舉，正是江暗雨欲來，反對派焚林而獵，為奪管治權無所不用其極，若然建制派仍然相信「上天有好生之德」，加上廢柴政府不藉機整頓港台，任由佢唱衰抹黑，則九月秋風起，黃葉提早飛，建制派選情堪憂咯！