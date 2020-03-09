中國今天走上成功的發展道路，最重要的一條，就是在工業化之後並沒有全面金融化。內地不是沒有官員、學者主張中國全面金融化，大學裏不少從美國留學回來的學者，金融界在美國投資銀行工作的專才，一直都是在鼓吹中國要走美國的道路，要把全面金融化當作是現代化發展模式。

換言之，中國工業化成功了，便要為了追求更高的利潤率來去工業化，讓工業轉移到其他待發展的國家。中國的發展變成資本的遊戲，由資本的擁有者坐享收益。

然而這些學者、專才沒有解釋，為甚麼美國去工業化、全面金融化帶來的是就業基層化，社會貧富懸殊差距愈來愈大，中產階級沒落，沒有工業，外貿與財政赤字擴大，國家依賴借債維持，民生基建投資落後。

而全面金融化為追求不斷上升的利潤率，工業投資收益不理想，便轉往推動房地產泡沫，不惜製造次按騙局。結果是短期推高股市、樓市，中長期便是金融危機層出不窮。美國成功時是把危機轉嫁外國，最終還是靠不停的舉債支撐繁榮假象。

這些親美的學者、專才，從來不解釋美國的情況，也不敢面對日本二十多年去工業化、全面金融化的困境，日本今天的經濟停滯在上世紀九十年代金融大改革之前的規模，他們是不是想中國陷入日本的困局？

中國不同，一是維持國防工業與國有企業，前者的規模還比不上美國，卻與國有企業一起承擔着科研與基建投資的大任。中國的體制是二元化，國防工業與國有企業還是立國之本，抗衡着私營與外資的利潤掛帥和資金外流。二是中國抗拒去工業化、全面金融化，幾次的金融危機教訓中國政府，金融不能放而應管，如當年陳雲主張的鳥籠論。資本一放便跑，籠子（國本）便空了。習近平提出房地產是住而不是炒。而「中國製造2025」更突破美國及西方的宣傳和假學說，堅持工業與科技的持續發展，從而追求中國社會的包容性發展。中國政府的去槓桿化政策，也盡量把社會經濟的投機因素削減，還紮紮實實發展的基礎。

今天，中國成為全球最大的製造業經濟、最大出口國，和以購買力平價計算最大的經濟體，並不偶然，也不是學美國的結果，反而是抗拒美國道路而走出中國成功發展之路。

二○○八年金融海嘯之後中國的大發展，急步趕超歐美日，正顯示出中國模式的優勝。今次新冠肺炎疫情若引發國際又一場金融大危機，中國的發展更大，「一帶一路」便可以擴及全球。