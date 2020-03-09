特朗普最大的本事就是「整天支着一張破嘴」信口開河、顛三倒四、胡說八道。這個本領正趕上美帝資本因為貪欲和擴張太瘋狂，自身矛盾無法解決，到了盛極而衰的歷史關頭，在此關頭，美國人必定集體智商低下，心神錯亂，特氏的本領就大發神威，讓他當上了總統。

這也顯示了老美吹噓的「普世價值」的民選制度百病叢生，已走向「擇優汰劣」的反面，美國的國運由此而起，也將由此而衰。於是一些三流政客被美國人視為寶貝，此美國的悲哀，也是世界的不幸，要為美國人的愚蠢買單。不過美國人對特朗普整天支着一張破嘴在國際上橫行霸道、胡作非為是不理睬的，他們還會為特氏叫囂的「美國優先」、「美國第一」熱烈歡呼。

然而，遇到國內事務，特朗普的無能就漏了底，美國百姓就要大吃苦頭了。人們看到特朗普對這場疫情基本無知，看到對疫情已經殺入美國完全不當回事，看到他為了不讓疫情影響其選情而將疫情嚴加封鎖，看到他不斷強調各種「客觀原因」——「試劑不足」呀，「輕症不必測試」呀，「口罩不足」呀等等，拒絕採取措施展開防疫。

可是，特朗普極之無能又自以為是，導致了疫症爆發。不過，他還嘴硬，還批評世衞組織對新冠肺炎死亡率估計過高，聲稱目前很多人感染，但很快會康復，甚至不用求醫。為了表現「疫情不足懼」，他堅持握手，不怕傳染，吹噓因為自己是政治家。然而，政治家不會被傳染嗎？不會傳染他人嗎？一旦那些不想當政治家、不是政治家的人被這位政治家傳染，不是倒了八輩子血楣？看來在特朗普心中，只有他當政治家最重要，甚麼防疫工作、甚麼他人健康都可以忽略不計。

現在又正是美國總統大選的「關鍵時刻」，是的，為了繼續當上政治家，此時此刻他要到處拉選票，到處握手這樣的「指定動作」無日無之，這樣的中毒機會、播毒機會恐怕用「大數據」才能計，然而風險總是存在。不過，美國人不用擔心，特朗普那張破嘴總會有狡辯的說法也。