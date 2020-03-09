中國人最大的悲哀在於內鬥內行、外鬥外行，罵中國人罵得最惡毒、整中國人整得最厲害的往往不是外國人，而是中國人。尤其在香港，有些人也許做慣洋奴難自棄，也許出於變態心理，總是刻意抹黑和詛咒自己的國家和民族，說洋人不敢說的話，做洋人不敢做的事。他們不承認自己是中國人，身上偏偏充滿中國人的劣根性，見到洋人搖頭擺尾，見到華人齜牙咧嘴。

深水埗區議員李文浩在辦事處外貼上「藍絲與狗不得內進」的告示，正是典型的狗咬狗骨，他以為侮辱了別人，其實是侮辱了自己。藍絲也好，黃絲也罷，都是來自同一族群，生活在同一土地，如果藍絲是狗，難道黃絲就不是狗？或者說黃絲狗比藍絲狗高貴一些？魯迅早就指出，叭兒狗往往比主人更嚴厲。這是至理名言，如今洋人已不敢罵華人是狗，反而李文浩之流以狗自居，還洋洋得意，簡直丟人現眼。

丟人現眼的叭兒狗還有很多。日前多名立法會議員出訪美國並同華府官員見面，其中三名反對派政客莫乃光、梁繼昌及譚文豪又乘機唱衰香港，要求美方盡快公布《香港人權與民主法案》的啟動機制及細節，並正式採取制裁措施。這班政客喜歡窩裏鬥也就算了，還經常跑到外國哭喪，乞求洋人制裁香港，低聲下氣，奴顏婢膝，連狗都瞧不起他們。

平等機會委員會日前聲稱人狗言論不涉及歧視條例，那麼，將這班政客稱為狗政客當然也沒有問題。香港之所以墮落到如此地步，許多人連最基本的做人道理也不懂，連最起碼的是非觀念也喪失，就是因為議會裏面充斥狗政客，他們不說人話、不做人事，一味煽風點火、挑撥離間。早前有一名警員感染新冠肺炎，狗政客和黃絲們歡呼雀躍，詛咒三萬警員集體染疫，其實病毒沒有眼睛，他們的抵抗力並不比別人強，如果三萬警員集體感染新冠肺炎，狗政客和黃絲們也注定劫數難逃。