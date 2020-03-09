三名泛民議員莫乃光、梁繼昌、譚文豪，以及四名行政會議成員包括召集人陳智思、張國鈞、葉劉淑儀及廖長江，近日應邀到美國出席由美國非政府組織主持的美港交流會，與美國副助理國務卿費德瑋、美國駐港澳總領事史墨客及美國國務院代表會面，反映香港最新狀況。

短短幾日的交流會及會面，能否讓與會代表真正了解香港的具體情況是一大疑問，香港最新的發展情況，美國駐港澳總領事館早已第一時間打報告到華盛頓，美國在港活動的基金會，每日不停地牽住民主派搞各類活動，收集北京及港府的情報，直接傳送給他們的主子。就因為香港沒有廿三條立法，這類外在活動就愈演愈烈，肆無忌憚去聯同反中亂港分子在港倒行逆施，所以幾位議員到美出席國務院的交流，只是程序工作。

更甚者是出訪的泛民代表舊調重彈，甚麼港府仍未回應「五大訴求」、暴力鎮壓民意與濫捕、會再取消反對派政客的參選資格等，口號多於事實，就這樣要求啟動人權法機制，制裁侵害港人人權者。試問跑到美國表達要制裁自己政府的人，美國的國會議員會怎樣看？就讓這些反對派代表到美做一場大龍鳳了事。

香港報告需要交到美國參、眾兩院審議，這批國會議員才是主角。美國各個基金會連同反對組織已洞悉這條門路，每每香港有事就即時提供文件報告給國會議員，務求擺滿這批議員的辦公桌，百忙中也有機會由助理閱覽再轉告，對華態度強硬的眾議院議長佩洛西所收的香港文件，可謂數不勝數，這亦正合她的胃口。

既然反對派能向美國議員提供有利他們的香港材料，建制派議員為何不照辦煮碗向美國議員傳送大量香港最新實況，實行以子之矛攻子之盾？不能羞怯於拾人牙慧就放棄這條能觸及神經的門路，更需大力投資去做美國議員的文宣。