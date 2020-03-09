香港人嗜好旅行，鑽石公主號淪為疫船，輪上港人乘客便有三百多，人數緊隨日本和美國之後，排第三位。有乘客從駿洋邨檢疫中心隔離十四天後剛出來，還未回家，接受傳媒訪問時，已經宣布下月又將出行了，可見香港人對旅行的熱愛。可惜新冠肺炎疫情擴散到全世界，隨時會干擾香港人的旅行計劃。剛傳出消息，香港人外出旅行的兩大熱門國家：泰國和日本，都或者強制抵埗的香港遊客隔離十四天，或暫停免簽證入境，港人旅行目的地又少兩處。

泰國的消息比較混亂，有說法是他們把港、澳和內地都列為疫區，凡從疫區入境者需強制性隔離十四天才准許外出。香港人的假期很少有十四天長，尤其是去泰國旅行的以短途為多，主要是去度假三幾天，住住酒店，沙灘上曬曬太陽，外出吃吃當地特色食物。現今要求隔離十四天，大部分港人旅客都沒有這麼多天假期，也不甘心整個假期都被困酒店，除非旅行人士打算入住特定酒店十多天，集中留在酒店吃喝玩樂，難怪不少香港遊客紛紛取消行程。

日本則是宣布取消香港遊客的免簽證安排，雖然隨後又有消息說，指令只屬勸喻性質，非強制性，不過香港的旅行社已經宣布，立即取消了跟着一個月內的日本旅行團。現今最為頭痛的是自由行旅客，一早買了機票訂好酒店，如今進退兩難，一般酒店退房較容易，機票則要看買的是哪種機票，不一定可以全退。就算順利入境，還要考慮日本禁止南韓、中國及港澳遊客乘坐公共交通工具這一關，而日本的公共交通工具一向是自由行旅客最愛，乘坐火車、地下鐵及新幹線都給遊客特佳經驗，不許香港遊客乘坐，旅遊樂趣肯定大減。

不妨細數疫情至今，港人還有哪些旅行選擇：首先爆發新冠肺炎疫症的內地熱門旅遊景點當然率先淘汰，跟着陷入嚴重疫情的南韓和意大利也要劃開，另一受疫情影響的伊朗並非旅遊熱點。有些國家是主動要求隔離中國包括港、澳旅客的，例如上面談到的泰國和日本。俄羅斯已出現留難香港旅行團、中斷行程的報道。

另一港人熱衷的旅遊方式是乘坐郵輪，不過，東南亞這一帶海域已先後有四艘郵輪出事，包括停泊香港的世界夢號、海上漂流多天最後得到柬埔寨收容的威士特丹號、天津港快速完成檢疫的歌詩達莎倫娜號，以及成為全世界焦點的鑽石公主號。再加上剛出現確診新冠肺炎病人、現正停泊在北加州水域等候美國發落的至尊公主號，郵輪之旅隨時變為噩夢，暫時避之則吉。