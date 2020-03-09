繼中國宣布封城後，另一個飽受新冠肺炎蹂躪的國家亦宣布封城。意大利政府日前緊急發布封城法令草案，封鎖北部整個倫巴底大區及十多個省，包括米蘭及威尼斯等大城市，涉及至少一千六百萬人，預計實施至下月初，所有區域學校停課，娛樂場所、博物館、體育館、游泳池關閉，暫停所有體育活動。

封城令一出，大批意大利民眾湧到米蘭火車站，急於趕在措施生效前離開，公路車龍蜿蜒多公里。如此一幕好生熟悉，不就是武漢封城前夕的翻版嗎？當時有多達五百萬人逃離武漢，包括香港在內的輿論無不嘩然，紛紛批評武漢人自私，將病毒四散，香港人更歇斯底里地逼迫港府封關。呵呵，原來天下烏鴉一般黑，沒有誰比誰高尚。在未知和恐懼面前，逃生是人類本性，不因種族膚色而有所分別。

一樣的封城，輿論卻大不同。有些香港人和西方傳媒老是對中國戴上有色眼鏡，中國人逃城固然是自私，中國政府封城更是不人道，如今意大利照辦煮碗，為何不見他們惡形惡相斥責意大利人和意大利政府呢？這不是雙重標準是甚麼？

國際醫學期刊《刺針》發表最新社論文章，批評各國在遏制疫情方面採取的應對措施太少、太晚，呼籲各國從中國經驗中學習。這是繼世衞之後又一醫學權威對中國的肯定。事實證明，在未有疫苗之前，封城是沒有辦法之中的辦法，有些人硬是認定世衞收了錢才替中國講好說話，現在連《刺針》都這樣說，還有甚麼解釋？

當然，中國封城可以有效遏制疫情，不代表外國複製也有同等效果。意大利三個受疫情嚴重影響的行政大區首長，對中央政府的措施強烈反彈，批評未有諮詢，執行上有困難云云。看到了吧，這就是西方民主的「弊端」，人人各有意見，結果誰都不願犧牲。在這個時候，中國的舉國體制是否更有效果，不言而喻。