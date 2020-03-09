有網上知名時事評論員自謂畢生崇尚民主、自由，也深情地愛護香港，對本地民主派是恨鐵不成鋼，於是老驥不再伏櫪，親自馳騁沙場，帶領一眾人進攻立法會功能組別選舉，誓要打垮建制派的堡壘云云。

這位KOL年逾古稀，讀書破萬卷，平素出口成文，引經據典信手拈來，早歲經商成功，已廁身億萬富豪之列，近年則致力於評論中、港及國際時事，據說網上點擊率是華人時評者之冠。老人家說是真心愛港，我不敢懷疑，昔日梁振英當選特首時，他在鏡頭前老淚縱橫，為特區前景而憂。月前，但見新冠肺炎疫情橫掃各地，老人家在網上力勸特區封關未果，他甚至公開說，如果特首林鄭月娥封關的條件是要自己賠上老命，亦會欣然同意，只要能救香港便行。

老人家跟不少年輕反對派一樣，我不懷疑他們對香港的赤誠之心，這群人認為推行民主才是救港之路，所以極力推動普選，未成功前，則想方設法要搶佔功能組別的議席。近日，這位號稱華人第一的時評KOL發功，其中一個目標是瞄準飲食界的功能組別議席，誓要將現有的建制派代表扳倒。

香港的選舉機制訂立多年，行之有效，若按民主精神，依原有規則，任何人要加入競爭也可以。但上述KOL竟是出錢僱人逐間飯館查問，要對方表態是支持建制派抑或泛民主派，如果對方不表態，則一律歸類為支持建制的「藍店」，並揚言在網上公布其店名。

此舉是否有違選舉條例，我不敢說，但讓筆者慨嘆是其所用的手法。一個自稱畢生捍衞民主、人權的人，一出手爭取民主，用的卻是十分霸道、無理的方式，而且還自鳴得意，說現有法律一定拿他沒法。

不表態就要交予網上公審，這是變相的白色恐怖，這樣的態度真配追求民主嗎？