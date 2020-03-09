香港有所謂「舊香港十景」，亦有所謂「新香港八景」，八景中有「仙橋霧鎖」，指嘅係山頂盧吉道沿途攔腰嘅棧道，三、四月霧重時，晨早夜深確有「仙橋霧鎖」之感；然則，大家又是否聽過另有一景「斷橋遺爛」呢？

是咁的，本報四年前已揭發全港「斷橋」處處，官老爺唔知係唔係想製造啲「斷橋殘月」，之不過，有斷橋，又冇楊柳岸，落得「斷橋遺爛」，認真大殺風景！呢，申訴專員公署日前再揭露全港有二十九處行車天橋路段或接駁口閒置逾十年，最離譜更閒置長達三十九年「封塵」，嘩，「斷橋塵鎖」又確係一絕噃！

據悉現時僅一處位置計劃清拆，兩處正在動工接駁使用，五處未有動工時間表或未申請撥款，其餘均在研究中，隨時閒置十年又十年，又整劑「斷橋遺恨無絕期」，你都咪話唔淒美！嗱，有建造業界分析，一條行車天橋建造費至少逾千萬元，清拆亦需百萬元，閒置最少已浪費億元計公帑。有議員直斥相關官員需要問責，促政府設立機制，方便立法會以後追究對口單位，而運輸署稱會「聽取申訴署多項建議」及盡快開展工程云云。

對於官僚怠政懶政，市民都已經習慣「姑妄聽之，如是我聞」，官僚佛系思維，回歸後吾人見怪不怪矣！「香港速度」已如「八萬五」，已經不存在了！人家「時間就是金錢，效率就是生命」，香港就變成「時間就是裝假狗，效率就係瘀到嘔」！廢柴政府至叻倒錢落海，根本就係大嘥鬼！老朽只略舉一例：反修例風暴後，林鄭去年九月成立乜鬼「對話辦公室」，聘創科局前常任秘書長卓永興做辦公室主任，用嚟與市民溝通喎！但至今只辦過一次公開對話及四場社交媒體直播咁大把，半年合約薪酬近一百七十萬元。阿哥，仲有幾日佢就袋袋平安拍拍屁股鬆人，對卓永興，香港只有「斷橋遺夢」，頂多就夢遺，邊有「遺爛」啫！