新冠肺炎在兩個多月內極速傳遍世界九十多個國家及地區，已成多國無法且不敢忽視的公共衞生危機，尤其是亞洲及歐洲幾個高發病的國家，不過，美國是個異數，白宮高層近日不是忙打疫戰，而是繼續聚焦選戰，還有口水仗，美國國務卿蓬佩奧日前便不忘炒作「疫源論」，指摘「今日的環球局面是中國的武漢病毒造成的」。

蓬佩奧的言論極惹火，他指控中國在遏制新型冠狀病毒時，把全世界的利益拋諸腦後。原因呢？他聲稱美國向中國索取疫情數據不暢順，直指中國的數據「不全面」，還強調自己「高度確定病毒源自中國」。

作為美國對外事務第一人的蓬佩奧，向來都是阻華、遏華政策的執行者，今次趁新冠肺炎之機掀起反華厭華的浪潮，一點也不稀奇。不過，他指摘中國的數據「不全面」，似是暗示中國在隱瞞疫情；至於死咬疫源來自中國，目的當然是卸鑊中國，再栽一頂黑帽子。

只是，蓬佩奧的政治交戲做得十足，卻忽略了世界的輿論趨勢，日本、南韓、伊朗甚至意大利等亞歐國家，對中國分享疫情資料的評價都很高，世界衞生組織、各國衞生專家都對中國封堵疫情、阻斷外延的果斷行徑讚譽有加，蓬佩奧的話只會讓人感覺是在「玩針對」。

事實上，中國悲情式封城、犧牲近十億人民的活動自由及全國經濟來阻止疫病外延，現在雖然有不少國家爆發疫情，但還沒有哪個國家敢照做，而中國的犧牲誰就能夠得益、受惠？明眼人都知道！至於疫源的真相，各國都有不少專家在研究、在追索，正如美國醫療專家所說，新冠肺炎早在多個星期前已於華盛頓州傳播及活躍，只是美國人一直把它當成流感處理，如今已有很多國家在剖析美國去年九月爆發流感的真相，追源溯本，事實終會水落石出，攀誣終會破產！