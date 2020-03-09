有一個笑話說，某老外第一次到中國，晚上向酒店投訴說電視機壞掉了，因為無論怎麼換台，都是同一個節目。酒店前台笑着說：七點半以後就正常了。

每晚七點至七點半，除了一些體育、娛樂、影視等頻道，內地三十一個省區市、三百多個地市州盟、近三千個縣區市的電視台，全部需要雷打不動地轉播中央電視台《新聞聯播》，名副其實的千篇一律、千人一面，《新聞聯播》也因此號稱是中國收視率最高、影響力最大的電視新聞欄目。這倒不是說其內容有多麼精彩，而是源自其絕對壟斷的地位。

這種地位，連《人民日報》都難以望其項背。《人民日報》基本只在兩會或黨代會等個別日子，需要地方黨報與其就頭版對標；而《新聞聯播》則日日不間斷，特別是互聯網不發達、電視節目不甚豐富的時代，簡直是看也得看、不看也得看，無可迴避。

如今電視影響力雖然式微，但《新聞聯播》的權威有增無減。最高領導去年明確要求全黨要「養成讀《人民日報》時政報道和重要評論、看中央電視台《新聞聯播》、讀《求是》雜誌的習慣」，目的是為了第一時間學習領會中央決策部署，統一思想。要求讀書看報，是中共從井岡山、延安時期就有的傳統；但高層親自就《新聞聯播》「布置作業」、列為「必修課」，則是破天荒的第一次。

本來，多年來公眾也習慣成自然。好在七點半之後，各電視台可以自主安排其他節目，此時正是黃金時間，有的播電視劇，有的自製綜藝，有的是地方新聞，也是招攬廣告的高價時段。然而現在的《新聞聯播》不同了，每天開頭，主播都要贅述一句：「今天的《新聞聯播》大約需要××分鐘。」打破半小時的固定時長，有時延長到五十幾分鐘；原本還是個案，今年來幾乎成常態。這可不是小事，觀眾必須忍受超長疲勞轟炸。這是其次，各電視台更叫苦連天，因為《新聞聯播》必須全程轉播，不能有絲毫刪減、中斷，它一延時，各台原本預排欄目只能依次延後，但一天只有廿四小時，勢必有的被砍掉。

更麻煩的是商業廣告，都是已簽好合約、固定播出時間，而今遭遇「不可抗力」。要命的是《新聞聯播》不僅延時，而且每天時長都不同。為了應對，不少電視台提前儲備一些墊場的片花片段，用於臨時過渡，原本的電視黃金時段，如今變得支離破碎。

電視與報紙一樣，有固定容量，不像互聯網那樣沒有空間限制。電視節目內容，也理應經過篩選，如果時間不夠，就必有所取捨，過去幾十年，《新聞聯播》也是這麼做的。況且當今互聯網發達，公眾獲取資訊渠道很多，在政治正確的大旗下，為開足馬力鼓吹灌輸，一定要任性「拖堂」，肆意侵佔公共時間，影響到眾多電視台、商家乃至公眾的正常工作生活，引發反感，其實適得其反。這種「踩過界」的問題，利弊值得思考。另外，單從傳播專業角度來說，壓縮時長，讓內容更精選，效果還要勝過裹腳布式的長篇大論呢。