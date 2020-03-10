產評：瘟疫蔓延遇人禍　經濟雙重黑天鵝

今年以來，全球金融市場開局諸事不順。先是世界供應鏈之首中國爆發新冠肺炎疫情，繼而擴散全球，影響遍布各產業鏈，傷及經濟元氣兼重挫消費和企業投資信心，乃為一大「黑天鵝」。可惜禍不單行，近日產油國因減產分歧而選擇「攬炒」，油價史詩式暴挫，加速全球大冧市，乃為另一「黑天鵝」！隨着美國債息趨零，實有理由擔心接下來將上演美股及美元大屠殺，炮製經濟大蕭條，投資者實宜靠邊站！

利率期貨顯示，市場已預期下周聯儲局議息會議將再度大手減息，最快上半年會見到美息「歸零」，惟高速劈息並非好事，因意味救市步入技窮。在恐慌情緒急劇升溫下，資金「無差別」湧往美債，致使債息急挫，反映整體融資成本的十年期孳息率屢創新低；日本縱使經濟不振，也無礙日圓重拾避險角色，一下子狂飆至逾三年新高；連英國債息亦首見負值，預示全球主要貨幣正邁向「負利率時代」，債市泡沫史上最大，爆破只是時間問題，一旦成真，破產違約潮將令世界經濟難以翻身。

其實，金融泡沫不限於美債，美股估值早已不便宜，美元又異常高企，調整只是時間問題，由牛轉熊亦是恒常周期更替。惟今次可怕的是，市場變臉之快更甚於上世紀二十至三十年代「大蕭條」，反映目前疫情加上產油國鷸蚌相爭，並無國家能漁人得利。隨着資產價格大幅調整，底子只會急劇轉弱，將進一步凸顯債務問題，若連美國也實施負利率的話，將觸發美元資產信心危機。

歷史已證明，全球金、股、匯、商品市場劇烈震盪，伴隨的往往是全球經濟大蕭條和資產大蒸發！回看○八年金融海嘯，美國選擇啟動貨幣量化寬鬆救市，換來其後十多年環球經濟溫和復甦的安穩期，惟美國、中國和歐洲等主要經濟體，沒有一個能把握時機進行經濟改革，正視結構性問題，反之愈益懶散，可謂禍根早種。當知道事態嚴重，就發動貿易戰，試圖諉過於人，結果冷不防今年爆發全球疫情，當各國正需攜手合作共度時艱之際，又反而掀起國際權力互鬥，實乃天災人禍共冶一爐。

事到如今，典型的世紀亂局已經成型，資金大規模亂竄相信仍會持續一段時間，倘連「全球火車頭」美國也陷經濟衰退，美元進入貶值通道的話，就要有心理準備今次危機長路漫漫，香港當然不會獨善其身，投資者宜及早調整資產組合，以守代攻！