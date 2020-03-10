世界視線：難民尚未退潮　疫病又襲歐盟

剛剛經受英國脫歐的歐盟，旋即又迎來了兩場風暴：首先，土耳其與敍利亞軍隊的交戰，使得歐盟南部地中海周邊再次出現難民潮；然後，意大利的新冠肺炎疫情失控，當局封鎖北部全境，疫情在歐盟其他地區亦有蔓延。這兩場風暴同時肆虐，嚴重衝擊歐盟的政治和經濟穩定。

目前希臘、土耳其邊境每天都有成千上萬的難民，試圖穿越鐵絲網進入歐盟。他們舉起標語，希望德國總理默克爾能再次做出一五年的壯舉，開放邊界歡迎難民。但是，難民問題引發的各種政治對立和社會矛盾，已超出德國的承受能力。面對國內新納粹抬頭及白人恐怖主義襲擊案件的上升，連默克爾都強調，不會重蹈當年開放邊界的錯誤。

默克爾的言論雖反映歐盟各成員的一致態度，但難民問題仍然難以解決。愈來愈多的難民滯留在希、土邊境進退不得，人道危機隨之加劇，歐盟恐難以迴避其道義責任。再者，歐盟拒絕接納難民，還會進一步激化其與土耳其的矛盾，促使土國總統埃爾多安在敍利亞採取更多單邊行動。土國目前已收容了四百萬難民，埃氏上周警告，試圖前往歐盟的難民已達數十萬人，而且很快就會增至數百萬人。默克爾批評埃氏用難民要挾歐盟，德國外長馬斯亦稱，絕不容難民成為國際地緣政治的皮球。

就在難民問題衝擊歐盟邊境之時，聯盟內部的新冠肺炎疫情亦開始大爆發。首當其衝的意大利，周日凌晨宣布全面封鎖北部地區，至少一千六百萬人受影響，佔意國人口的四分之一，意國最主要的工業和旅遊重鎮如米蘭、威尼斯等均在封鎖線內。作為歐盟重要成員國，意大利疫情不僅重創本國經濟，亦會波及整個歐盟。旅遊業佔意國經濟比重一成二，當地八成酒店訂房已因疫情取消。意國政府為此向歐盟提出了七十五億歐元的援助申請，同時要求歐盟網開一面，允許意國暫時突破債務上限。

歐盟對外能否有效處理難民潮引發的人道危機？對內能否對意大利提供足夠的物資及財政支援？如未能解決這兩大挑戰，其生存前景恐將變得更加黯淡。