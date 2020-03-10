功夫茶：南亞村疫襲社區　又恐外傭播病毒

新冠肺炎疫情持續嚴峻，傳染病專家都話病毒冇咁快終結，大有可能夏去冬返。最大鑊係，肺炎喺歐美爆到比南昌公園嘅黃花風鈴木更璀璨；而且有港人去完印度染疫，印度等南亞國家隨時成為疫區，香港收容咁多南亞假難民，南亞村又遍地開花，播毒風險有幾大，唔驚就假。

各位街坊，過去幾日，就有多宗與印度旅行團群組有關嘅確診個案，功夫茶提醒冇靈魂政府要特別關注南亞裔聚居地方，非關歧視，只係基於疫情持續，必須提高公共衞生及預防措施，絕不能掉以輕心。嗱！無能政府對假難民大愛包容，加上一班無良政客扮晒「道德佬」助紂為虐，搞到假難民尾大不掉，成為治安毒瘤、衞生隱患。

眾所周知，南亞村遍地開花，呢頭拆完嗰頭又有「新南亞村」，再拆佢哋就變成「游牧民族」，分別係真正嘅游牧民族「逐水草而居」，而佢哋則「逐天橋底而居」，所聚之處，不是變成「梁山泊」，而係變成「治安毒窟」，引發環境、噪音、毒品等問題。

依家新冠肺炎疫情可透過飛沫、鼻涎等傳播，而南亞裔聚居之處，雜物堆積，污水橫流，邋遢到痹！佢哋唔亂丟針筒算係菩薩，又點會有「勤洗手、戴口罩」意識？學者呼籲政府要對佢哋加強衞生和推廣防疫意識，必要時須主動抽樣檢測。你話啦，一年十幾億元養假難民仲未夠，仲要驚佢哋疫襲香江，呢個政府有幾笨實，功夫茶唔講句爹你媽你點得吖！

喂，大哥，家陣疫情兇險，港府防疫漏洞百出，唔止要憂慮假難民播毒，仲要為外傭防疫意識低下而發愁。呢，周日大批「姐姐」聚集喺維園、屋邨空地、中環大會堂對出行人隧道，呢啲地方大有機會成為「播毒大本營」。

唔係嚇你，新冠肺炎肆虐下，已至少有三名外傭確診，為社區爆發敲起警鐘！大家都知道，為咗減少疫症，政府又搞公僕在家工作又停學，打邊爐又話等同集體自殺，情人打茄輪都叫亡命之徒！之不過記者巡視所見，中環遮打道一帶，外傭如常群聚開餐，徒手分享炸雞有之，口水沾到食物再傳另一名外傭有之；遮打花園內有冇戴口罩嘅外傭在擺賣，其中十多條香腸只放在膠籃裏，無冚無蓋，分分鐘沾上飛沫！記者所見，外傭多冇戴口罩，佢哋席地而坐，喺冇罩下近距離接觸，嬉笑着悅鄉親之情話，有為死黨化妝塗指甲，亦有為男子按摩，快樂不知毒菌在四周窺伺巡邏！仲有啊！維園甚至有外傭明火煮食開「熟食檔」，涉無牌販賣熟食，記者逗留大半天，未見有食環署職員執勤。

嗱！面對疫症，外傭、南亞裔兩大族群，佢哋不設防，政府不作為，一旦「萬毒朝宗」引發社區大爆發，死硬！屆時廢官落地獄都不足以謝天下！