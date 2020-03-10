正論：再問律政司　效忠為誰人

法令行則國治，法令弛則國亂。香港回歸後亂象叢生，尤以佔中之亂影響最是深遠。歸根究柢，佔中源自政治黑金案，壹傳媒黎智英透過美國助手向泛民獻金達四千萬元之巨，正因為政客收受捐款無王管，律政司聽之任之，內外勢力才得以狼狽為奸，幕後金主才能為所欲為，香港才會淪落至此，無日安寧。

黎智英叛國禍港之罪罄竹難書，偏偏律政司充當其保護傘，既放生政治黑金案，佔中案同樣不了了之。如此不公不正，又偏又倚，何以堵住悠悠眾口！東方報業集團敢為天下之先，繼昨日去信律政司提出六大質疑後，今日再問律政司，到底你們是為香港服務，還是為外部勢力和洋奴走狗效忠！

說黎智英及其豢養的政客擁有司法保護傘並非虛言，單是臭名昭著的政治黑金案，早在一四年七月已經曝光，黎智英及其走狗之間的錢銀往來清清楚楚，涉款合共逾四千萬元，涉事人無一膽敢否認，但廉署調查經年，直到一六年六月才對梁國雄起訴一項公職人員行為失當罪，其餘涉事政客李卓人、涂謹申、梁家傑、毛孟靜等統統無事。

更令人側目的是，案件在一七年開審，連法官都裁定表證成立，但到了宣判一刻卻扭轉一切。判詞一方面同意控方指梁國雄沒有按立法會規定作出申報，另一方面又留意到控方沒有指控梁國雄涉及貪污行為，因而裁定罪名不成立。

欲赦之罪，何患無詞。控方所代表的律政司從來都不將政治黑金當一回事，無罪釋放早就寫在劇本之內，既然收錢的甩身，付錢的當然也不用上身。果不其然，鄭若驊一八年初上任律政司司長，不足一個月即以「證據不足」高調宣布不起訴黎智英政治黑金案。其時正值鄭若驊僭建醜聞纏身，壹傳媒及反對派政客死咬不放，結果因為這句「證據不足」，僭建醜聞隨即煙消雲散，這句「證據不足」重如泰山，不言而喻。

問題是，一句「證據不足」如何服眾？黎智英付錢，政客收錢，然後在立法會上公然為宣淫販賤的壹傳媒保駕護航，所有錢銀轇轕完全沒有申報，要不是東方收到密件將一切公諸於眾，只怕還有更多污穢勾當長埋地下。更不堪的是，政治黑金案曝光不久即到佔中爆發，一眾收錢政客在金鐘將黎智英團團圍住的「群丑拱照圖」令人記憶猶新，金主與走狗的關係清楚不過。

更何況，佔中衍生兩年後的旺角暴亂和去年的黑色暴亂，對香港影響極之深遠。日前警方再破獲土製炸彈案，起獲二點六噸炸藥原料和多個炸彈遙控器，令人咋舌，香港淪為恐怖之城已是不爭的事實，而這一切是誰之過？

更不必提，黎智英上月底被警方落案起訴涉及非法集結和刑事恐嚇東方報業集團記者後，黑暴隨即在翌日死灰復燃，旺角再次淪為汽油彈橫飛的戰場，美國旗、港獨旗高高飄揚，暴徒更藉着反對設立肺炎診所到處打砸縱火。這些絕非巧合這麼簡單，叛國禍港黑手一日不除，天天都有暴亂，處處都有暴徒。而隨着九月立法會選舉逼近，更多更大的奪權亂象定然陸續有來。

事實上，相比起政治黑金案和佔中案，黎智英現在被落鑊的兩條控罪十分輕微，不過是「小菜一碟」而已。律政司抓小放大，選擇性檢控，到底為了甚麼？是迫於輿論壓力，不堪東方連發十七封信追問檢控進度，做做樣子，讓人以為律政司公平公正？還是不近情者多藏奸，律政司跟黎智英有不可告人的利益關係，不充當他的保護傘不足以在特區立足？

律政司的所作所為，與其說是為香港服務，效忠中央和港府，不如說是為黎智英服務，效忠反中亂港和外部勢力。人們眼睛是雪亮的，律政司一日不解釋何謂「證據不足」，一日不重新檢視黑金案，繼續包庇包括黎智英在內的三十九名佔中搞手，不將亂港黑手依法落鑊，別說香港無日安寧，律政司要挽回市民信任更是無從談起。鄭若驊所謂的檢控一視同仁、不偏不倚，只會淪為貽笑天下的最爛笑話。

當然，要一個其身不正、知法犯法的「墊司底」廢官爭取市民信任，同緣木求魚沒有兩樣，這個時候，廉政公署更應站出來捍衞香港廉政與法治，但這個部門做過甚麼呢？正如法律界人士質疑，黑金案涉案者眾多，但最後只有梁國雄一人被起訴，予人不公平之感，廉署到底有沒有認真調查，有沒有在調查中出現遺漏，不向公眾解釋，根本無法釋疑，徒令人更加相信黎智英有司法特權而已。所謂廉署保密，密密實實，早已淪為求求其其、選擇執法的遮羞布。

回歸踏入廿三年，亂足廿三年，事實證明所有亂事皆由黎智英而起。去年黑暴一役重創香港，奄奄一息，再不重建法治，懲治漢奸，兩制失救矣！如果說律政司庇奸護惡，人們無法指望，難道連港人一直引以為傲的廉政公署，也是老虎屁股不敢摸，狐狸尾巴不敢碰嗎？黎智英等人的手機早前遭警方沒收，隨時會發現更多犯罪證據，廉署必須有所行動，重新就黑金案進行調查。律政司亦不能迴避，必須正面回應東方提問，到底你們為誰人效忠，又為誰人服務！