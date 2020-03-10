神州觀察：亂收隔離費用　貪婪本性不改

成性存存，道義之門。內地社會禮崩樂壞，人性自私，道義責任早已不知為何物，世道愈混亂，愈多機會讓一些人罔顧原則，貪婪地幹着各種損人利己之事。

湖北黃岡市浠水縣兩名有份援建「火神山」醫院的工人近日爆料稱，他們完工回鄉後按規定入住當地指定酒店進行隔離觀察，卻被鎮幹部強索隔離費用，以每人每日一百五十元計，二人最終共需繳付四千二百元。按照黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部要求，該費用是由政府財政兜底，不需工人自掏腰包，惟浠水當地卻不依不饒，巧立名目收取費用，叫人無法直視。

眾所周知，武漢是本次疫情最早全面淪陷之地，當初所有隔離收治疫患的醫院場所皆面臨「一床難求」窘境，內地當局緊急徵調了大批工人日以繼夜趕工，在武漢快速建成「火神山」及「雷神山」醫院，方令相關情況有所緩解。然而，就是這群冒着染疫風險、放棄回家過年機會、不辭勞苦的英雄們，完工回鄉後卻遭致這般刻薄對待，實在叫人心寒。

有網友不值當地政府所為，怒斥對方是想錢想瘋了，人家不顧個人安危去疫情重災區援建，到頭來卻要遭趁火打劫，宰多幾刀，何其荒唐醜陋！更不堪的是，早在援建「火神山」之時，便傳出有工人遭判頭拖欠工資及剋扣飲用水、口罩用量，可見災難當前，自私貪婪之人永遠只會將之當作牟取私利的機會；此舉往往又是以損害他人利益為先，以落井下石、不擇手段為樂，處處凸顯出頑固的民族劣根性。

嚴格來說，這些援建醫院的工人也應算作一線抗疫人員才對，就像無數被稱作「逆行者」的前線醫護人員一樣，理應得到社會足夠的尊重和關愛。正如中央早前決定將奮戰在湖北抗疫一線的醫務人員臨時工作補助加倍，薪酬待遇提高兩倍，誰知武漢市第五醫院一幫躲在後方的領導、行政人員又在不顧吃相地亂發補助金，所得竟是一線醫生的兩倍之多。須知就在幾日前，陝西安康市中心醫院才剛爆出類似醜聞，一切都還在風口浪尖上，有人已如此迫不及待，應是怎樣的不知廉恥？

前方吃緊，後方緊吃，這已是本次疫情中所見最多的醜態之一，尤其是在疫區物資供應方面，從警嫂到巡邏隊員、疫控中心人員，從武漢到湖北全省再到全國各地，莫不如是。總之能貪佔便貪佔，能自肥就自肥，以至一些抗疫一線的醫院至今仍在為醫療物資缺乏問題四處求援，一些社區屋苑因實施封閉管理，不少住戶仍需捱貴價菜；該履行的責任無人履行，該有的道義被拋在一邊，全是私心在作怪，千百年來，這個民族生生不息、存之又存的，僅此而已。