今次新冠肺炎疫情，可能會成為美國的災難，其中相信主要是來自人為因素。美國與中國不同，它是資本主義。上世紀三十年代的福利主義已經給新自由主義消耗殆盡，連民主黨奧巴馬的醫療改革也被大資本家總統特朗普扭轉，美國資本主義便變成不顧人民生死，着意的只是大資本家的利潤。政府在疫情中提供的支持匱乏，有醫療保險的可檢驗治療，但還要自身支付一大部分；沒有醫療保險的便如棄之田野，自生自滅。

即使市民自費防治，但是疫情遽起，大藥廠並沒有準備。因疫情初起的醫療物資需求有限，為利潤計不會提前生產儲備。對利潤最優的時刻是疫情氾濫，病患需求有規模效益，更可以趁疫情危急來抬高價格。因此，即使民眾願意支付防治，壟斷性的市場供應也不足夠。

聯邦政府為保特朗普的總統連任選情，一是把新冠肺炎疫情掩蓋，維持美國優勝於其他國家的謊言；二是保特朗普背後支持的華爾街股市行情。特朗普不惜說謊批評世界衞生組織的研究結果和警告，也用公共衞生政策劣迹斑斑的副總統去箝制輿論。

美國政府以為不檢測疫病，便可以使疫病自然消失，但地方政府面對疫情惡化和民意壓力，不能不採取措施應付，可卻應對無力。要檢測，錢從何來？檢測的手段也缺乏。而美國醫療保險以外還有幾千萬人，沒有保險的非法移民也有三千多萬人，這些基層生活的人不僅處於貧窮，生活條件不佳，面對疫情亦無力抗拒。

美國政府可以少檢測、少隔離，疫情卻不會自動消滅，而是借千萬計沒醫療保險的人民而廣泛傳播。開始是基層、長者，通過公共空間的接觸，必然不分貴賤地在社區傳播，掉以輕心的結果將是失控，早晚便要封城封區、停課停工停市。政府不頒行，民眾為保生命便自發行動起來了。美國國會、國防部、各級政府正在逐步淪陷，特朗普不情願，也沒法阻擋。

以美國的醫療體制能夠抑止疫情全面惡化嗎？在三藩市對開海域停泊的至尊公主號郵輪，正在重複日本鑽石公主號的災害，美國處理的方法相信未必比日本優勝。舉一反三，美國的社區感染怎樣抑止呢？難道如流行病學所推算，要死幾十萬人？美國的社會脆弱，公共政策手段粗暴，槍械普遍，若封城封區帶來的民生問題不妥善安排的話，社會動亂以及個人瘋狂作惡，相信同樣是必然出現。

美國政府和社會的缺陷，在大疫之中會全面暴露，美國夢便成噩夢。