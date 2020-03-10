當黎智英等叛國禍港漢奸成為落水狗後，洋主子山姆大叔第一時間聲援營救他們，其手法是官方「關注」，指手畫腳香江府衙不能把這些「為美國而戰」的香港惡狗、哈巴狗打入水中，此有違「人權」、「自由」云云。老美還聲稱將以自家制訂的甚麼「香港法案」對港制裁。與此同時，那些走狗漢奸和山姆大叔共同組織的暴亂再起，一群暴亂分子又打砸燒破壞，還有一班利用暴亂當上區議員的嘍囉，煞有介事的要用公帑給他們生安硬造的所謂「義士」豎紀念碑。他們的種種所為是要放出訊息，表明態度，有幾隻狗落水不要緊，還會有大把的岸上狗跟進，狂吠咬人不已。這也在提醒人們，打狗之戰遠未完成，狗要反撲已成必然，打狗棍丟不得。

其實當局也清楚，犯下類似落水狗惡行的人還有不少，個個肥碩，分量不輕，他們且有黎智英之流沒有的身份——是立法會中的「高貴議員」，在策動風波暴亂中以「港人代表」自居，三番五次跑到山姆大叔那裏「請示匯報」，在立法會中掀起妖風惡浪。山姆大叔非常重視他們的身份和作用，給他們的待遇僅在漢奸黎之下，而且老美知道，這些傢伙叛國禍港的漢奸作用更加「務實」。

他們是鑽進香江府衙肚子裏「大鬧天宮」的，是對香港實現「顏色革命」、「奪權變天」的先鋒軍；他們「為美國利益而戰」的作用非常實實在在，更有建制身份成為老美在香港的政治代理人，從而危害「一國兩制」和國家安全，危害香港管治。對此，香港市民百姓也看得清楚，驚蟄「打小人」，他們多有份也。當然誰都知道，要把「打小人」變成「打落水狗」才有意義。他們不怕被「打小人」，怕成為落水狗、怕成為被打的落水狗。只是，這要看香江府衙和朝廷是否出手也。

現在，山姆大叔、反中亂港分子最擔心的也是這個，黎智英之流成了落水狗對他們固然很是打擊，那些「議員代理人」出了事、落了水更可怕，因為還指望他們今年九月「高票當選」呢，否則，發動暴亂不就白忙了嗎？