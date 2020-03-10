有人將西方民主模式形容為被寵壞的孩子，不是沒有道理，其最大特點是不思進取，只能靠過去累積下來的老本過日子。若其他國家沒有太大進步，西方模式也許還可維持一段時間，但當整個世界尤其是新興國家都快速發展，全球競爭愈來愈激烈，西方體制早已不合時宜，再不改革的話，只能走向衰亡。

最諷刺的是，西方國家對本身的危機視而不見，還自以為高人一等，不斷唱衰和抹黑中國體制，「崩潰論」此起彼落。但實際上，中國度過無數次危機和劫難，非但沒有崩潰，反而日益強大。相對於暮氣沉沉、亂象叢生的西方體制，中國體制顯然更有朝氣、更有活力，起碼勇於自我改革、自我完善。就以應對新冠肺炎疫情來說，中國可以全體動員共同抗疫，可以調動數萬醫護人員奔赴武漢，可以犧牲重大經濟利益防止病毒蔓延，反觀西方國家根本做不到，還為了各自利益而互相拆台。

美國的表現最醜陋。中國爆發疫情後，美國政客趁人之危，第一時間散布「工作崗位回流美國」等論調；武漢等地封城，美國傳媒又爭相指摘中國「侵犯人權自由」。奇就奇在，近日意大利也封城，卻聽不到美國傳媒任何批評聲音，可見美國佬對任何事情都持雙重標準，連防疫抗疫也不例外。

其實全世界都知道，美國防疫漏洞多多，醫療物資嚴重不足，根本沒有資格嘲笑別人。在中國，新冠肺炎患者起碼可以獲得免費測試和治療，而在醫療費用昂貴的美國，病人往往只能自己顧自己，若沒有購買足夠醫保，感染疫症就意味着傾家蕩產。難怪美國總統特朗普一直刻意淡化和掩飾疫情的負面影響，美國衞生當局公布的確診病例也明顯偏低，箇中內情耐人尋味。說穿了，今年是美國大選年，政客們為免本身選情受到衝擊，不僅淡化疫情，而且嫁禍於人，西方民主之虛偽可見一斑。