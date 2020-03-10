深水埗「長沙灣社區發展力量」區議員李文浩日前在辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」手寫告示，更貼出「光復香港 時代革命」的口號，有鼓吹「港獨」之嫌，結果被大量電話及短訊騷擾，更有人揚言要斬死李。平等機會委員會指李文浩的言行不涉及現行四條反歧視條例，但該會主席朱敏健則說公職人員理論上不應拒絕服務市民。事件引發網上大規模評論，幾乎清一色指摘李文浩枉為議員，直指：「區議員做嘅嘢係民生，但依家搞分化，以前的區議員唔會分顏色，只要你有需要幫助佢都會幫你，唔似現在要分顏色，呢個係咩區議員呀！」

不論藍絲黃絲都是市民，在各區生活上碰上甚麼問題，也會求助當區區議員，這是上世紀八十年代有區議會設立後的定律，從來沒有投訴指區議員拒絕為區內居民服務，今次李文浩「藍絲事件」可說是破了區議會的紀錄，亦反映出這類人當了區議員後可以為居民服務的程度。事件引發區內部分居民連日來到李文浩的辦事處聲討，可見居民對當區區議員的工作期盼。

香港的議會制度區分得十分清楚，中央議會的立法會是訂立法例、監察政府施政及財政運用的機構，區議會則是討論各區環境衞生、交通建設及文化設施，絕不能越俎代庖強說是議員就可以政治掛帥，把區議會變成立法會的功能，倘若強去履行這種職能，就會令香港政制疊床架屋。

這兩個多月來，各個區議會都發生一些不倫不類的議政，不少新當選的區議員把身份當作立法會議員，做法最後就變成「兩頭唔到岸」，花時間去討論中央政策就一事無成，因為不是他們的職權範圍，但又忽略了地區居民所需的服務改善，損失就是居民。現時的區議會運作及區議員的服務水平，正好讓居民了解公民的權利，知道未來手中的一票應該怎樣為自己。