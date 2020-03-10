讀世界衞生組織公布有關新冠肺炎疫情的最新統計，中國的新增確診個案開始大幅度下降至雙位數字，看來疫情有所緩和，雖然總體累積確診和死亡人數仍然是世界之冠：兩萬人隔離治療中，一萬六千人康復，累積死亡超過三千人。

中國疫情稍緩，應與其採取嚴格隔離措施有關，武漢封城奏效，其他大城市也採取較嚴格的人流進出管制，例如在機場、碼頭、火車站和高速公路進城通道強制性量度體溫，拒絕發燒病人入城，都對阻止疫情擴散產生一定作用。

現時新冠肺炎新確診個案中，百分之七十在國外發生，其中以南韓、意大利、伊朗的疫情最嚴重，分別為南韓確診七千多宗，死亡五十多人；意大利確診七千多宗，死亡三百多人；伊朗確診六千多宗，死亡接近二百人。其中南韓的感染人數應該到頂，確診增加宗數開始放緩，意大利和伊朗仍在上升軌道。其他歐洲國家的感染人數也在上升。中國疫情放緩，世界其他國家未可樂觀。

不同國家對疫症檢測採取不同標準，所以有專家估計，部分國家的疫症檢測要求過高，接受檢測人數偏低，有人可能受感染但未接受檢測，拉低確診人數。以美國為例，聯邦政府曾嚴格限制新冠肺炎疫症檢測，結果出現的確診數字偏低，死亡率偏高。

根據不同專家的估算 新冠肺炎疫症檢測後確診者死亡率是百分之一點四，即每有一人因新冠肺炎疫症死亡，確診受感染人數應是七十一人左右，例如意大利有三百多人死亡，即是應有二萬一千宗確診，現今只得七千宗，明顯少了確診。美國有十九人死亡，即是應有一千三百宗確診，現今只得四百多宗，也是檢測太少，引致確診人數偏低。

哈佛大學學者團隊曾經擬定一個模型，假定湖北為疫症感染源頭，以湖北入境人數估計受感染人數，這個模型在初期新冠肺炎疫症爆發時可能很有效，只要鎖定湖北到來遊客或曾經去過湖北或武漢人士，便能阻截疫症傳播源頭。不過這個模型如今則已過時，因湖北根本已經封鎖，無人外出，感染源頭從何處來已經模糊。

如果像香港反對派般，把中國內地遊客多寡來估計受感染人數呢？中國內地遊客較多的國家是否感染人數較高？答案是：中國內地遊客較多國家如俄羅斯、印尼、緬甸、菲律賓、越南、新加坡、日本等國家，確診感染發病比率普遍偏低，而那些感染發病比率偏高三個國家中，除了南韓，伊朗、意大利都不是中國內地遊客的旅遊熱門國家。內地遊客多寡看來與疫情傳播關係不大。