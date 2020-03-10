自去年六月開始，香港便進入無法無天、暴力橫行的時代，黑暴將香港過去的法治、文明、理性一掃而空，永遠無法回到從前。一滴水看世界，日前一宗港鐵跳閘事件，便折射出香港如何走向墮落。

話說葵芳站職員懷疑一男子使用不當車票入閘，遂將其截停，詎料該男子突然發難，掏出針筒刺向該職員再跳閘逃走，可憐職員盡責工作，卻換來針頭刺頸隨時感染病毒的風險。此例一開，日後跳閘或破壞港鐵的行為勢必變本加厲，「有心人」毋須攜帶刀器或易燃物品，只需帶一支針即可。刺頸固然令人擔驚受怕，刺眼更恐致盲，而且不止職員人心惶惶，乘客亦承受風險，日後再有違規或不法事情發生，還有人敢挺身而出嗎？

過去內地屢有見死不救的事件發生，因為做好人往往沒有好報，反而惹禍上身。最經典的是南京青年彭宇案，他在汽車站看見一名老太太跌倒，將其扶起並送往醫院檢查證實骨折，老太太及其家人隨即向彭宇提出索賠醫療費，法院最後更判決彭宇須承擔一半醫療費。另一經典例子是湖南懷化市中學男教師鄧世平案，他十七年前舉報校方維修操場偷工減料後失蹤，直到去年中央督導組進駐湖南掃黑除惡，才揭發他早被人殺害並埋屍學校操場之下。

以上兩個例子看似極端，但歪風一旦在香港落地生根，誰大誰惡誰正確，勇於挺身的人不是被襲擊暴打，就是含冤受屈甚至被害，香港要撥亂反正便難上加難。從香港僅花了短短九個月就極速墮落觀之，與內地看齊的一日恐怕不遠矣。

真正愛香港的人無不憂心忡忡，警方必須加大力度止暴制亂，最重要是斬草除根，將黑手落鑊。檢控黎智英等人算是好開始，但漢奸黎涉及的惡行罄竹難書，遠遠不止現在的兩宗控罪。律政司「錫住」反中亂港黑手，正是亂象不止的根源，改革司法，刻不容緩！