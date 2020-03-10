本文執筆時，恒生指數下跌了一千多點，而跌市也不獨是香港問題，日本、澳洲股市也如是，下跌的主因不在新冠肺炎疫情，而是石油價格暴瀉，震動了整個金融市場。世界的股票市場，尤其是美國，恐怕已經進入了「剪羊毛」階段，廣東俗語稱為「割禾青」。本欄在三月三日的文章中曾明言，對美股的看法已由「好友」轉為「小淡友」。

股市見頂自有見頂的迹象，二○一八年十二月，道瓊斯指數的跌幅跟今趟一樣大，甚至猶有過之，其時不少專家認為美股步入熊市，我不以為然，力指道指牛市未完，因為當年美股沒有轉勢的訊息。但今次不同，過去兩星期，道指像發了瘋，前一天升約千點，後一天跌近千點，而且多天如是，這種情況在歷史上很少見。

說穿理由，就是股壇大鱷在上下其手，正開始剪羊毛，我甚至大膽說，今次的油價大瀉，恐怕也是在大鱷的計算以至操弄之中，他們正多線路、全方位地「殺好倉」。剪羊毛行動一開始，大多不會在一年內結束，長的可能達三、四年。故三月三日的文章結尾，我說：「美股已被炒賣過度……估計未來會先冷靜幾年，股民不宜再盲目入市追捧。」

股市就是大戶吞噬小戶的鱷魚潭，但大鱷在撲食前不會全無迹象，能小心觀察，仍是有機會逃離鱷口的。二○一八年二月，恒生指數由三萬多點見頂回落，筆者在該年一月十八日發表文章，題為「切勿跟風亂買」，提前建議投資者小心走避。因為當時恒指竟連升十四天，如此漫長的連續升市，在港股歷史上不曾有過，這明擺着是大戶「玩嘢」的痕迹，你如果不懂逃生，陪他們玩下去，那自然就要付出沉重代價。

現時港股所處水平不高，可剪的羊毛不多，估計今次剪的對象是以美歐市場為主。