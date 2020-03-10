一令逆則百令失，一惡施則百惡結。此話道出了為政至緊要執法，而且要執得其法，若然拖拖拉拉，畏首畏尾，咁就大件事。一項政令違逆人心，所有的政令就都會失去作用；一件壞事施行了，上百件壞事就會接踵而至！

壹淫媒漢奸黎反中亂港涉案罄竹難書，卻屢遭律政司放生！本報早年獨家揭發漢奸黎喺一二至一四年間多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾四千萬元，而漢奸黎亦涉在一四年參與違法佔中案件。黑金醜聞同埋佔中案件均有證有據，絕對不容抵賴。阿哥，有啲嘢可以有諸多藉口去推諉，好似老朽購買一屋書，真正讀過的不多，問何以咁懶散，老朽就推搪「架上非無書，眼慵不能看」，人老眼花，邊可以睇咁多書喎！之不過，對一個惡貫滿盈嘅人，又點可以諸多藉口，一次又一次咁喺光天化日之下放生佢？

要維護法紀、彰顯公義，就不能求求其其、得過且過。話時話啊，漢奸黎黑金案經歷兩任律政司，發生時在任嘅司長袁國強未處理，拖至鄭若驊一八年接任，她上任不足一個月即宣布放生漢奸黎；而佔中案拖近六年黎仍未「落鑊」，時光飛逝，生命有限，青春易老，仲要拖到甚麼時候？

事實上，大家都睇到佔中對香港遺害之深，不但埋下兩年後旺角暴亂之禍根，而且催生去年反修例黑暴，至今仍未平息，重創本港法治和經濟！而烈火暴行之源，不就是永遠站在反中亂港最前線嘅漢奸黎嗎？本報眼見香港法治陷空前危機，乃去信律政司促立即回應是否會對黎智英作檢控。有學者和團體指律政司應再檢視有關案件，交代是否檢控黎，否則會遭質疑「律政司是服務香港，還是效忠外國？」這真是鏗鏘有聲的大哉問！關乎本港法治核心是否落實，司法是否公平正義，律政司若然一味閃閃縮縮答非所問，愚弄大眾，致令法治淪亡，那就不僅「平生恥」，更是歷史罪人！