剛在大選慘敗的國民黨極速展開黨內選舉，望重整軍心，結果四十八歲的青壯派現任立委江啟臣勝出，昨日起接下這家百年老店。新掌櫃會否讓這個黨起死回生，值得一觀！

今次大選，民進黨在全無政績下大勝，國民黨失敗的一半原因是受香港黑暴之亂拖累，另一半則是該黨十幾年之間把大好一盤棋下得愈來愈爛，以至江山一丟難再回！

香港去年爆發黑暴之亂，對大中華地區政治生態影響甚大，民進黨蔡英文政府事前已有傳躺着選都能贏，結果亦如是。民進黨政府憑着收割香港黑暴團體求援的好處，把自己包裝成民主中樞，狂吸台灣中間選民的選票，國民黨又無力憑政績扳回一城，結果十年前的龐然大黨，在民進黨藉整治黨產之名一一沒收「家當」後，百年老店現在殘破不堪，有如喪家之犬，連基本盤也丟得七七八八。

日前的國民黨主席補選由江啟臣勝出，終於拉開了國民黨這家老店將上演破舊立新大劇的帷幕，國民黨主席首次落在如此年輕、派系脈絡不深的人身上，亦是國民黨煥發大變的一條生路。

說這次選舉結果是國民黨的生機，該黨人士看法必多分歧，但江啟臣的對手是郝龍斌，郝代表的是傳統國民黨掌政派，他既有深厚的黨中大老輩支持，本人又是黨二代，曾做過黨的副主席，人情脈絡自比江啟臣深得多。可是，兩人得票差距卻反映人心思變，江獲得八萬四千多票，郝只有三萬八千多票。還記得上一次國民黨主席之選嗎？雖然同是大敗後的敗軍重整，但主席之位，最終還是落在傳統勢力的吳敦義身上，國民黨人當時已有想變但不敢變的思潮，這次結果顯示黨內躁動了，青壯派勢力一舉掃走長老派，雖然跌爛不少眼鏡，但也讓國民黨年輕族看到希望。

江啟臣勝選後言明，未來一年多的任期便是執行黨的改革任務，改革，不改就等着被人革命了。