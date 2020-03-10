中國有句名言「一將功成萬骨枯」，與「人血饅頭」有異曲同工之妙。黑暴議員在西貢區議會上提出擬為黑暴期間逝世兩學生命名公園而爆發的內訌事件中，爆出食了「誠實豆沙包」的金句內容，的的確確可印證「食人血饅頭」上位最佳的自供狀。

大家可再細味字字爆真相的黑暴議員金句：「在座邊位唔係食人血饅頭入嚟（區議會）嘅？（即時完全沒有在座的西貢區議員敢否認，即全部默認這一無可反駁的事實）所得嘅議席、票數，全部都係人血饅頭（沒有人敢否認），消費手足而來嘅（更沒有人夠膽否定）。」

黑暴議員在區議會會議上振振有詞，鬼拍後尾枕承認是消費手足而得來議席，讓那些為他們洗底、包裝他們成為所謂區會「素人」的政治化妝師大為甩鬚。那些貌似中立實質反中拒共的報紙傳媒和心戰室的造謠筆桿子，連黑暴議員仍乃念手足犧牲之情義也不如，他們只是食人不吐骨的政治大鱷集團。

亂港派議員藉黑色暴亂上位，他們的功成便是香港法治沉淪和崩壞的政治大災難，全社會已付出人為經濟衰退、百業蕭條的沉重代價。暴力罪案由前年的八千八百八十四宗上升至去年的九千六百九十宗，增幅百分之九點一，而罪案陡升的原因便是去年六月開始的黑色暴亂。黑面罩、黑衣黑褲是這場暴亂的顏色標誌及特徵，「光復香港、時代革命」、推翻現政制、推動香港「獨立」分裂是這場黑色暴亂的政治綱領。為達此終極目標，一方面推動不歇的波浪式暴亂行動，包括所謂「三罷」、「攬炒」；一方面藉暴亂掀起的「革命」情緒高漲分步驟去奪取兩級議會議席，劍指行政長官選舉的選舉委員會和特首大位。所以，整個黑色暴亂是有計劃、有組織、有部署、有外部勢力做後台、有龐大資金支援的暴力顛覆行動。

黑色暴亂所製造的罪案是極為嚴重的，包括妨礙公安、縱火、刑事毀壞、藏有非法工具、藏有攻擊性武器、襲警和拒捕等。而且暴亂程度已急速趨向本土恐怖主義，製造大量汽油彈、油漆彈、鏹水彈，製造和儲存大殺傷性烈性炸藥和爆炸裝置，引爆遙控炸彈、破壞道路交通設施、焚毀車站和列車、佔領大學校園、截斷過海隧道和高速公路系統、刺殺議員、淋電油燒市民、飛磚擲死人。幕幕驚心動魄的暴亂顛覆行動已清楚顯示香港已陷入半城市游擊戰的狀態，絕對不是個別搞暴亂事件了。九個月黑色暴亂衍生的罪案性質、犯罪手法、犯罪年齡、犯罪人數、犯罪場地，已清楚顯示香港法治的沉淪災難，就是這些「人血饅頭」令黑暴議員上位。

為甚麼先佔領中大、後佔領理大的暴徒恐嚇威脅政府，一定要如期舉辦區議會選舉？為奪權。為甚麼大學校園被佔時，一百三十名港英餘孽前政府高官和舊電池也聯名撐佔校暴徒、逼政府如期區選？保奪權。為甚麼在區選提名期，美國國會兩院通過《香港人權與民主法案》，公開威嚇特區政府不可DQ參選的黑暴候選人？確保「港獨」和黑暴分子上位奪權。黑就是黑，素不了。請亂港心戰室收起這騙人的「素人」招牌吧！