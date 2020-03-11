世界視線：總統就職鬧雙胞　阿富汗內亂未已

美國上月底與塔利班簽署和平協議後，塔利班隨即恢復在阿富汗進行襲擊，但這似乎無阻美國總統特朗普的撤軍決心。有報道引述駐阿富汗美軍發言人表示，美國正執行和平協議，在未來四個多月內，將美軍人數縮減近五千人；有匿名的華府官員透露，數百名士兵已按計劃撤出阿富汗，他們將不會被替換。

正當美國人抽身而去之際，阿富汗內部的分裂卻愈演愈烈。總統艾哈邁德扎伊去年宣布勝出總統大選後，由於其競選對手、前行政首長阿卜杜拉質疑選舉存在舞弊，一直不肯承認結果，以致艾氏的就職典禮一直延後，又由於特朗普政府急於跟塔利班簽署協議，為免添煩添亂，節外生枝，艾氏的就職禮延遲到當地時間本周一才舉行。

儘管如此，阿富汗總統就職宣誓儀式，仍然鬧出「雙胞胎」的鬧劇。正當艾哈邁德扎伊在官邸發表演說之際，阿卜杜拉同一時間舉行「就職典禮」；而就在艾氏發表演講期間，總統官邸建築群被兩枚火箭擊中，不少賓客聞爆炸聲而爭相走避，極端組織「伊斯蘭國」承認責任。

阿富汗總統就職典禮的「雙胞胎」鬧劇，折射美國人對阿富汗的影響力，比上屆奧巴馬政府，差了許多。事實上，艾哈邁德扎伊和阿卜杜拉的政治鬥爭，並非自今日始。一四年的總統選舉，同樣是阿卜杜拉被艾哈邁德扎伊擊敗，同樣是前者投訴選舉不公，但結果在美國前國務卿克里的斡旋下，以阿卜杜拉出任新設的行政首長一職，變相跟艾氏分享權力告終。反觀今次政治危機，艾氏承諾讓阿卜杜拉及其盟友在新政府出任高職，但阿卜杜拉方面，則堅持以類似「聯合政府」形式進行。美國派駐阿富汗和平特使哈利勒扎德作調停至周一凌晨，僅爭取到艾、阿二人面對面談判而已。

阿富汗親美派內訌，勢必對阿富汗和平進程造成負面影響。塔利班組織一直拒絕跟喀布爾政府談判，批評其沒有認受性，如今阿卜杜拉搞「平行政府」，正好坐實了塔利班的指控，和平協議規定的阿富汗各方會談，前景不容樂觀。