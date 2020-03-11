正論：防疫永遠甩漏多　豈止玩殘內地生

新冠肺炎肆虐全球，各地嚴陣以待，繼內地多個省市實施史無前例的封城措施後，意大利昨日進一步封鎖全國，足證疫情失控，非同小可。然而，港府不僅防疫慢十拍，隔離措施更是漏洞多多，添煩添亂，除了屢有家居隔離者違反禁令四處走，更玩殘真正有需要入境人士。數百名來港參加文憑試的內地考生恐無法應考，正是最新的受害者。

文憑試即將開考，首科舉行的筆試為視覺藝術科，中國語文等核心科目則於本月三十日至四月七日舉行。在新冠肺炎陰霾籠罩下，考生本已人心惶惶，詎料港府及內地部門欠缺溝通，致令內地考生可能絕迹今屆文憑試。

日前，逾四十名內地考生經深圳灣口岸入境本港，計劃先隔離十四日再參加考試，惟內地發出的簽證只批出十四日，原以為可向本港入境處申請延期卻遭拒，意味完成隔離已無法應考。入境處向他們解釋情況後，該批考生只能無奈離開。內地考生的監護人向考評局求助，該局不但沒有幫忙解決問題，反而推說只負責舉行考試，其他事情關人個關。考生徬徨無助之際，復遇上敷衍塞責的廢衙門，怎一個愁字了得！

誠然，無人預料得到疫情大規模爆發，入境措施宜緊不宜鬆，但該批考生為了今次考試準備經年，早已繳交考試費，現在卻因為隔離及簽證問題無法考試，升學計劃被打亂，心血付諸東流，情況值得同情。

很明顯，港府於上月八日實施內地入境人士強制隔離十四日的措施後，根本沒有想過後續情況，一味頭痛醫頭，見步行步，內地考生如何來港應考，從來不在他們考慮之列。但事件其實不難解決，只要港府和內地部門做好協調，考生隔離期滿沒有病徵便可獲得延長簽證，一切便迎刃而解，問題是港府願不願意多行一步而已。所謂施政為民，因時制宜，事實證明港府無一做到，反而應做的不做，不應做的則鐵板一塊，怎麼可能不是民怨沸騰？

如果說內地考生被港府玩殘，那麼港府所有防疫措施皆慢十拍，不踢不肯動，則是全港市民都被靠害。特首林鄭月娥昨日召開行政會議前見記者，煞有介事稱政府會把焦點從防範內地輸入個案轉到全球輸入個案，並會進一步擴大實施入境限制的國家或地區。然而說完就算，整天不見正式公布，反而法國駐港總領事館卻在社交網站公布接獲港府通知，從法國兩個地區抵港的旅客須接受強制隔離。

如此重要的防疫措施居然不是由港府直接宣布，反而透過別國領事館轉折公開，直到延至昨晚近九時，港府才公布向法國、德國及西班牙部分地區，以及日本北海道發出紅色旅遊警示，並將紅色旅警擴及意大利全國，從上述地區抵港人士須強制隔離云云，這個政府做事到底有沒有分寸，不言而喻。

事實上，港府所謂的防疫措施從來都是混亂不堪，姍姍來遲，由斬件式有限度封內地關，到實施強制隔離，無一不是迫於輿論壓力才被動應對。早前實施禁止南韓旅客入境，雖然算是反應較快，但對於同樣飽受疫情困擾的日本卻全無入境限制，結果反遭日本當局暫停免簽證禁止港人入境；至於本港已有多宗確診個案由印度傳入，港府卻仍然沒有針對性安排，還要中門大開接收包括印度在內的南亞假難民，更是自掘墳墓；如今連泰國都變相禁止港人入境，足見本港廢官抗疫無能，國際社會早已視香港為「疫埠」。

更不可不提，強制隔離措施漏洞百出，既有人違反禁令四處走，又有人欲自願隔離而不可得。目前僅有兩人因為違反隔離令遭檢控，但檢控拖拉，罰則輕微，難為食衞局局長陳肇始仍死撐隔離令有效，簡直不知醜字怎麼寫。更不堪的是，醫管局因為防護物資緊絀，先後八次更改醫護人員防護裝備指引，連上場打仗的醫護人員都得不到最佳保護，抗疫事倍功半又何足為奇？

今次疫情就像一面照妖鏡，將港府的無能無知暴露無遺。本港多名專家均指出，疫情不會隨夏季來臨而減退，更要嚴防外來傳入個案，惟港府卻連口罩供應短缺的問題都未能解決，遑論挽救插水的經濟。再不吸取教訓，早作預備，恐怕全港七百萬人都要陪葬。