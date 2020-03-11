功夫茶：民望食泥避政司　枉法庇奸不知恥

人稱「龜縮驊」、「司底驊」、「避政司司長」嘅鄭若驊，自上任律政司司長以來，每次嘅民調評分沒有最低，只有更低，完全符合「跌者恒跌」嘅慣性定律，作為律政罪人，佢依然霸着毛坑作狀拉矢，依然勤於做鍵盤戰士，廢噏幾句「繼續以謙卑和專業做好工作」，甚至不務正業，落區做騷派吓口罩，市民都係覺得佢喺度獻世，硬係鍾意當佢係大水牛掉落爛泥塘，有勁──卻一味亂郁！

呢，最新一份民調顯示，被揶揄為歷來最廢嘅「避政司司長」鄭若驊，成為三名司長中評分最低嘅一人，僅得十六點七分；與此同時，反對佢出任司長嘅比率高逾七成。唉！次次民望低殘到趴街食泥，如果佢稍有知羞之心，反省吓自己自上任以來，好事冇做過一件，毀法失職就多如繁星，醜聞拂了一身還滿，直頭好似「龍船裝豬屎」──又長又臭，就好應該知情識趣，大早歸去養鮫魚，無謂反白眼嚇人啦！

有學者就咁睇，處理疫情嘅主要官員，好似張建宗、陳肇始及楊潤雄等民望均稍有回升，唯獨主理反修例事件嘅官員，好似鄭若驊及李家超嘅民望就係咁跌，證明市民已將兩件事分開處理喎！計功夫茶長期觀察，司底驊民望之所以長期食泥，同分唔分開處理冇乜關係，橫看側看都唔會成嶺成峰而係一劈爛泥一舊呆雲，佢搜證求其，甩轆當食生菜，枉法縱暴徒，庇奸護惡行至叻。

各位街坊，講起呢個司底驊，功夫茶想冇火都難！嗱，漢奸黎條粉腸涉刑恐本報男記者單畸士，本報及男記者近三年嚟鍥而不捨去咗十七封信，避政司司長眼見眾怒難犯加上鐵證如山，迫不得已只好控告佢涉及刑恐及「非法集結」兩條蝦毛罪，至於黑金案及拖近六年嘅佔中案，則依然未「落鑊」，任你點掩飾都難堵塞悠悠之口喇喂，人在做，天在看。本報「正論」一再大哉問律政司，效忠為誰人？係為港服務抑或為外部勢力和洋奴走狗效勞？功夫茶都無謂多講咯！

之不過，做得問責高官，審斷能力十分重要。古人就話：天下之國，莫不皆有忠臣謀士也，或喪師敗軍，危身亡國者，誠在人主之聽，不精不審。意思就係指天下所有嘅國家，能卓立者都係有忠臣和謀士嘅；有啲則損失軍隊，戰爭失敗，危及於身，國家滅亡，皆因君主聽到各項建議後不嚴加判斷、不詳細考究。同樣道理，作為律政司，難道可以一葉障目，睇唔到香港回歸已踏入二十三年卻亂足二十三年？真要嚴加判斷、詳細考究，不就是叛國禍港嘅漢奸黎而起？作為律政司司長，任重道遠，係維護香港法治嘅核心，守護司法公平正義，豈能一句「證據不足」就把一身細胞都是罪嘅漢奸黎放生？知唔知醜字點寫啊？