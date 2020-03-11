神州觀察：景區重開人如鯽　加強防疫固成果

內地爆發新冠肺炎疫情已逾百日，除湖北重災區之外，多地省市疫情漸呈緩和之勢，一些城市開始逐步解封及復工復產，不少旅遊景區亦重新開放，乃至人頭湧湧，絡繹不絕。惟外界擔憂此舉或會增加疫情再傳播風險，令此前來之不易的抗疫成果功虧一簣，呼籲加強防疫切勿掉以輕心。

貴州貴陽市觀山湖公園近日出現逾萬人排隊入園的壯觀場面，人龍延綿達數百米長，老老少少聚在一起，彼此相隔尚不足一米距離。園方雖有採取分流措施，並為遊客測體溫，但排隊本身就是一種聚集行為，萬一有染疫人士混在其中，後果將不堪設想；萬人隔離觀察固然勞民傷財，若再有人被安置到像福建泉州那樣的「豆腐渣」隔離點，豈不更倒楣？若再有漏網之魚繼續四處遊玩播毒，難保不再出現星火燎原之勢，令防疫前功盡廢。

不可否認，目前多地疫情有見平緩，包括貴陽在內的不少城市已連續多日「零新增」，但遠遠未到可以放鬆警惕、紮堆出遊消費的時候，幾個月都忍過來了，何必急在一時？所以民眾的防疫意識必須跟得上，園方亦應拿出更好的應對措施，譬如考慮提供網上預約服務，實行錯峰入園，切實保障做到限制及分散人流之效，盡量減低疫情傳播風險，而非一味只顧招攬生意，多賺些錢。

事實上，內地不少名勝景點從上月中、下旬起已經爭相開放，像江西的武功山一度出現遊客逼爆景區現象，有遊客甚至連口罩也不戴，遭網友調侃稱「今天武功山，明天雷神山，後天抬上山」。杭州西湖解封後，著名的斷橋景點數小時內便已突破五千人次流量；近日更有大人小孩無視警告，於西湖景區餵食鴿子、松鼠等小動物，及謾罵前來勸阻的保安人員，可見不怕死的仍大有人在。

而在餐飲、商場購物等方面的人群聚集情況亦很突出，像上海有大型超市早前就被顧客逼得水洩不通，場面叫人膽戰心驚，並已遭當地有關部門口頭警告；四川廣元某廣場的茶樓前人山人海，民眾紛紛除口罩飲茶聊天，彷彿疫情從未發生過，結果當地多名官員遭問責查處。不少陸續解封、復工復產的城市更出現了報復性消費潮，欲以瘋狂吃喝消費來補償壓抑已久的封城之苦，各種不理智行為無疑都為疫情死灰復燃創造了條件。

當然，疫情令內地經濟民生遭致重創，百廢待興，民眾需要走出家門感受陽光與空氣，各行各業更因停工停產虧損慘重，亟需重新開動機器，賺錢止損。惟各界必須認清形勢，不能對疫情盲目樂觀；畢竟現在才是三月初，離鍾南山等專家預估的勝利之時相差甚遠，該忍的還需忍。