二○二○年是世界的大疫之年，世衞組織說疫情會跨過夏天，料最少直至下個冬季，而不是一般人期望的疫情止於盛夏。因此，現在疫情於全球擴散，還有一年時間，也即是惡化蔓延還有一個頗長的過程。疫病已開始變種，應付不易，現時只能寄望疫苗和對症下藥的藥物出台。

新冠肺炎疫症可能有多個源頭。中國始發，部分原因是中國人口密集，但為甚麼是始發中國，而不是南韓、伊朗、意大利或美國？有待科學研究和流行病學的追溯源頭。疫症始發中國，是中國的不幸，也是大幸。借助國家的強大力量在國內抑止疫症，並從中發展出寶貴的防治經驗與手段，好作為國際參考。

大疫的衝擊，是考驗一個國家、一個社會的能力。一是防治疫症，涉及醫療資源條件、政府應急變通能力，以及社會文化能否處變不驚，能否同心協力對抗疫情。中國基本上合格，且與國際比較，應該愈來愈顯現出中國防治的優勝之處。二是政治經濟實力，發達國家未必必然比發展中國家有更優越的防治疫情的經濟力量，但窮國、政治經濟不穩的國家便難以承擔防治疫情的支出，以及因防治和疫情失控擴散對社會的衝擊。另一方面，在資本主義國家裏，貧富懸殊，政府重富輕貧，最受打擊是低下階層、朝不保晚的一輩。

伊朗受戰爭打擊和美國制裁幾十年，面對疫情，困苦更甚，也難以控制疫情的散播。同樣地，伊拉克、敍利亞、也門等國一陷入疫症，情況與伊朗相類，容易演化為一定程度的人道主義危機。若疫情進入其他亞非拉窮國，挑戰同樣巨大。而即使如美國，貧窮人口不少，且制度上更全面偏幫富戶，歧視貧民，流感已嚴重肆虐，加上新冠肺炎社區感染，貧下社群及長者更會病亡纍纍。美國的資本主義制度會集中資源救治富者，封城停市打擊的盡是基層。美國民主黨總統參選人桑德斯提出民主社會主義，卻是遠水救不了近火，且看疫情會否動搖美國總統特朗普的極右民粹主義，對美國中下層人民有所紓解。

大疫之年，便凸顯出國家的體制與能力，中國當是全球楷模。日韓歐洲不屬美式新自由主義，應該可以力挽狂瀾，把疫情抑壓。美國的結果，則是富裕階級無礙，基層卻可能與眾多發展中國家的人民一樣，同陷困境。

在防治之外，中國或許應與日韓歐盟等國合作。一是在防治疫情方面，國際合力援助窮國，二是協力防止國際金融危機和經濟大衰退的爆發。