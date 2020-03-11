「叛國禍港」的黎智英等人墮入法網，成了落水狗後，老美官方、議會、媒體立刻大肆鼓譟起來，聲稱要啟動他們制訂的國內法《香港人權與民主法案》對香港採取制裁行動，對有關香港人員施以懲罰。香港政府一如既往的軟弱，大氣兒不敢出，更遑論痛斥老美，像個「受氣包」似的靜等山姆大叔手起刀落，把他們「一一捉去」再以「家法」侍候。香江府衙如此窩囊廢，朝廷就不能不大大聲痛斥老美，狠揭猛批黎智英之流裏通外國、叛國亂港，危害國家主權、國家安全的漢奸行為。

看來，朝廷應該是掌握了大量證據才這樣狠批的，給他們定性定罪的。然而很可惜，朝廷迄今沒有拿起司法武器、沒有在這樣嚴重且明顯的「大案要案」中依法辦事。這不但令中國的法治落空，而且被反中亂港集團和外國勢力看輕蔑視，氣燄更盛。這不，現在又有幾個反對派議員受老美之邀跑到美國，為老美盡快啟動《香港人權與民主法案》聽取意見，出謀獻策嗎？他們根本不把中國政府的反應當回事。是的，沒有法律行動的口頭抗議如同放屁，只會自暴其短。

二十多年來，香港愈來愈亂，反對派愈來愈猖狂，老美對香港事務干預愈來愈深，「一國兩制」有累卵之危，根本原因在此。最初，朝廷認定反對派的反中亂港只是特區政府內部的事情，自己不應插手，且以為反對派掀不起大浪，甩手不理可也。後來反對派步步進逼，愈鬧愈大，朝廷還以為只要「全力支持行政長官、特區政府依法施政」就能自行搞掂，北京沒理由、沒必要採取行動。

再後來，反對派和外國勢力合謀發動「佔中」、發動暴亂，「港獨」勢力坐大，要公開奪權變天、分裂國家，其猖狂進攻、違法行為已經赤裸裸的危害到國家主權、安全，朝廷還是猶豫不決、瞻前顧後，擔心若依國法採取行動會影響「一國兩制」，會讓國際輿論「同聲譴責」，會被制裁。於是繼續打嘴炮，將司法利器束之高閣，何其顢頇悲哀也！