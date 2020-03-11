被視為反中亂港勢力幕後黑手及最大金主的漢奸黎，日前被落案檢控兩罪，包括涉嫌非法集結及刑事恐嚇東方記者，目前正等待法庭發落。這是否意味着正義將會得到伸張？恐怕未必，相對於漢奸黎之前涉及的多宗案件，今次被檢控的兩罪只是小兒科，律政司避重就輕，實在很難不令人質疑。

政治黑金案就是最大醜聞之一。當年漢奸黎被揭發向反對派秘密捐款超過四千萬元，全部經由一名曾從事美軍情報工作的洋人之手，多名反對派政客收錢後秘而不宣。醜聞曝光後，金主及政客均直認不諱，偏偏律政司認為「證據不足」，放生漢奸黎及一眾政客，只有梁國雄一人被控公職人員行為失當罪，最後亦被法庭以「疑點利益歸被告」為由輕輕放過。

更駭人聽聞的是，漢奸黎在佔中之亂期間充當「總指揮」，幾乎日日坐鎮金鐘，受到反對派政客「群丑拱照」，性質比非法集結惡劣得多，結果還是毫髮無損，逍遙法外。如果說律政司不是刻意包庇，三歲小孩也不信。

犯罪心理學有個理論叫「破窗效應」，指的是若社會放任肆意破壞的行為，則會誘使其他人模仿犯罪，甚至會變本加厲。正是因為政治黑金無王管，才有佔中之亂；也正是因為佔中黑手逍遙法外，才有黑色暴亂。香港回歸二十三年，亂足二十三年，而且愈來愈暴力，愈來愈無法無天，一切都與漢奸黎有關，都是司法機構姑息縱容埋下的禍根。

當然，與其說港府畏懼漢奸黎，不如說畏懼外部勢力。回歸後的香港，名義上是中國特別行政區，實際上仍是港英餘孽和洋奴漢奸的天下，不是殖民地，勝似殖民地。漢奸黎之流狗仗人勢，自恃有洋人撐腰，有司法保護傘，從來沒有將法律放在眼裏。所以說，香港能否撥亂反正、止暴制亂，關鍵在於中央能不能破除懼外心魔，也在於港府敢不敢痛打洋走狗。