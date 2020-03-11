為預防及應對新冠肺炎在社區爆發，政府把十八區部分普通科門診改成「肺炎指定診所」，專門及早接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵者，若確診會轉送醫院隔離治療，非確診者在治理後亦會安心。指定診所的目的在於減低社區感染、集中病源及快速診治，對整個社會齊心抗疫的決心並不相違背。

可是這幾個星期以來，各區都有區議員聯同地區組織搞反對搞抗爭，不顧一切全力否決肺炎指定診所，為反對而反對，反診所只是誘因，內裏是要延續地區黑暴，激進的區議員糾眾搞行動以期獲取區內居民歡心，才是其真正目的。全民抗疫期間，還要利用反對指定診所搞暴行，過程中不乏全副裝備的黑衣暴徒參與，搞亂社會的舉動也不言自明。

各區設立肺炎指定診所，當局選址在區內普通科門診診所是有值得反省的地方，需要進一步修正令居民安心，但也不能像反對者般「一刀切」否決。最令居民擔心的是，普通科門診設有母嬰健康服務，同一幢樓同一條樓梯同一部升降機，絕對有需要以健康出發作重新設計，如何能令兩者並存，要以特定措施來處理，改善措施尚未出台，指定診所的建議就遭大肆批評及搗亂，是否要懷疑中招的市民四處走，增加社區感染的機會？

沒有居民希望厭惡性設施如焚化爐、骨灰龕場或傳染病診所在自己所住地區設置。但請想想，區區也反對，這些必須設施應該設在何處？抑或放任不理，任由地區處理，最後受影響的又是區內居民。

肺炎指定診所需要市民拿出同理心，認清目的，提出改善建議後才設置。市民更要明白，反對的過程會否遭搞亂社會的暴徒騎劫，從過去多次同類行動，都出現暴力抗爭場面，失去原有意義，抗爭行動與之前反修例堵路放火有何區別？全民抗疫時有人借機抽水，是絕對不能容許的暴行。