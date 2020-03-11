美國傳媒彭博社上月曾經「嘲笑」香港，說香港正在顯現成為「失敗國家」的徵象。想不到一個月後，這句嘲笑的標題竟然反彈，傳媒逐漸揭出美國開始受到新冠肺炎疫情入侵，而且聯邦政府毫不防備，總統特朗普繼續選舉部署優先於疫情控制，竟然也出現了他們嘲笑香港的「失敗國家」徵象。

「失敗國家」（Failed state）意指一個被認為未能滿足和履行某一些作為主權政府應有的基本條件和責任的國家，這些國家有下列特點：政府失去對其領土的控制，又或未能維持其於領土內對正當武力使用的壟斷；政府正當地作出集體決定的權力受到侵蝕，未能夠提供公共服務；未能以一個全權國際社會成員的身份與其他國家打交道等。通常一個「失敗國家」的特徵會反映於社會、政治和經濟的失敗上；除以上特點外，失敗國家亦通常有普遍的貪污和犯罪情況、難民湧現等現象，以及經歷嚴重的經濟下滑。

「失敗國家」的現代最佳例子，是那些原有政府被美國入侵打敗，然後由駐軍扶植起來的政府，如阿富汗、伊拉克等國家的政府，都曾經被認為是典型「失敗國家」。因為國家分裂，出現不同派系的武裝力量，各據地盤，不聽中央政府指揮。這樣的中央政府當然對領土的控制有限，也無力推行政策，提供公共服務。貪污、犯罪和難民潮在這些國家已無法避免。

「失敗國家」這個標籤其實對香港不大合適，香港實行一國兩制，主權和治權由北京中央政府掌控，通過《基本法》把部分治權交付給特區政府，因此，港府並未擁有全面的權力控制領土，使用武力也不完整；港府參與國際社會的成員身份也不具備，有時需要透過中央政府與其他國家打交道。市民雖然對港府的評價不高，但除了佔中、反修例這些事件令其聲望大跌外，港府的運作保持正常，犯罪率不算高，貪污也不嚴重，社會能夠保持廉潔，在世界上名列前茅。

彭博社「嘲笑」香港，主要是指特區政府在應付新冠肺炎疫情初時有點手忙腳亂，進退失據，曾出現搶購口罩，更擴至其他衞生物料，後來還搶購食物和日用品。如果這些表現也算「失敗國家」，那麼美國今次的朝令夕改、對新冠肺炎確診和死亡人數統計的不確實、對檢驗試劑的控制和發放混亂，總統胡言亂語，香港哪能比較？

如今美國有些城市竟然也出現搶購潮，先是衞生物料，跟着是食物日用品，連廁紙也給搶購一空，搶購者在電視鏡頭前大打出手，倒不知彭博社是否也會「嘲笑」美國為「失敗國家」？